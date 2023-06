I tre abiti da sposa di Chiara Nasti: velo in pizzo e corsetto per il matrimonio con Mattia Zaccagni L’influencer Chiara Nasti si è sposata a Roma e per l’occasione ha sfoggiato ben tre vestiti da sposa: da quello romantico per la cerimonia a quello trasparente per il taglio della torta.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories

Il calciatore Mattia Zaccagni e l'influencer Chiara Nasti si sono sposati a Roma con rito religioso. La cerimonia è stata officiata nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, per poi proseguire con i festeggiamenti a villa Miani: per il grande giorno la sposa ha voluto fare le cose in grande, cambiando ben tre abiti da sposa che giocavano con pizzi e trasparenze: romantica con il lungo velo per la cerimonia in chiesa, boho chic per il ricevimento, sensuale in corsetto per il taglio della torta.

L'abito da sposa con velo di pizzo di Chiara Nasti

Seguendo una tendenza molto popolare tra le star, anche Chiara Nasti ha voluto sfoggiare diversi abiti da sposa. Anche se i profili social della coppia sono privati, la sorella della sposa Angela Nasti ha documentato ogni passaggio della cerimonia, permettendoci di sbirciare tutti i diversi vestiti. Per lo scambio degli anelli in chiesa Chiara Nasti ha scelto un abito romantico con corpetto ricamato in pizzo, maniche lunghe e una vaporosa gonna di tulle, abbinato a un lungo velo ricamato e a un bouquet interamente bianco. Al suo fianco lo sposo indossava un completo nero, con cravatta color panna e fiore all'occhiello.

Chiara Nasti in Monique Lullhier

Il primo abito, firmato Monique Lhuillier, ha una particolarità: le maniche si potevano staccare dal corpetto, lasciando in evidenza il bustier con scollatura a cuore. Per la cerimonia la sposa ha optato per un'acconciatura raccolta con chignon basso sulla nuca e orecchini di perla. Dopo le nozze gli sposi hanno raggiunto gli ospiti a Villa Miani, uno dei punti panoramici più famosi di Roma, su una Ferrari argento.

Monique Lhuillier collezione Primavera/Estate 2023

Chiara Nasti, i due abiti da sposa per la festa

Per il ricevimento la sposa si è cambiata d'abito, indossando un vestito più aderente e scivolato in pizzo trasparente. Ha anche sciolto i capelli, adornando la chioma con guantini trasparenti col fiocco. Questo secondo abito, dal sapore più bohemienne, è una creazione del brand Berta Bridal. Al calar della notte la sposa si è cambiata di nuovo per il taglio della torta. L'ultimo look, firmato Alessandro Angelozzi Couture, è anche il più glamour, un vestito con corpetto trasparente e minigonna drappeggiata abbinato a guanti lunghi color avorio.

Chiara Nasti in Berta Bridal

La sposa ha anche cambiato acconciatura, raccogliendo di nuovo i capelli sulla nuca, e ha indossato un paio di sandali con maxi zeppa. Per la festa anche lo sposo si è cambiato d'abito, con un completo color grigio perla. Le foto permettono anche di sbirciare l'allestimento del ricevimento di nozze, tutto giocato sui toni del bianco con enormi composizioni floreali e ghirlande di rose bianche. La torta nuziale era una vera e propria opera d'arte (alta oltre sei piani) e glassata di bianco. Insomma, una notte che non dimenticheranno mai.