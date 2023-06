La bomboniera del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: cosa hanno regalato gli sposi agli invitati Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno voluto fare le cose in grande per il loro matrimonio: gli invitati hanno ricevuto regali dal valore di cento euro e “box degustazioni” con i confetti.

A cura di Beatrice Manca

Il matrimonio tra Chiara Nasti e ha fatto sognare i tanti fan della coppia: ogni dettaglio è stato curato nei minimi di dettagli, dal ricevimento di nozze a Villa Miani a Roma fino alla torta con più di sei piani. L'influencer ha voluto vivere una giornata da vera principessa e ha cambiato ben tre abiti da sposa tra la cerimonia e il lancio del bouquet. Sui social gli invitati continuano a condividere foto e video delle nozze, svelandoci nuovi dettagli, come le bomboniere: una parete di sacchetti Chanel aspettava gli ospiti, che hanno potuto portarsi a casa anche delle particolari ‘box degustazioni' con i confetti.

Le bomboniere di Chiara Nasti sono firmate Chanel

A svelare le bomboniere è stata la make up artist Jessica Pezzella che su TikTok ha mostrato tutte le gift bag per gli ospiti allineate su un tavolo. Al posto delle classiche bomboniere con bigliettini o piccole statuine, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto di regalare agli ospiti un sacchetto di Chanel che conteneva una confezione di profumo. La make up artist ha mostrato "l'unboxing" ai follower, mostrando ogni dettaglio dell'elegante confezione.

Le bomboniere del matrimonio di Chiara Nasti

Tra tutte le celebri fragranze del marchio parigino, la coppia ha scelto il profumo "Paris- Venise". Un regalo molto più che simbolico: la versione del profumo da 50 ml è in vendita sul sito a 98 euro, mentre la bottiglia da 125 ml costa 142 €.

La bomboniera di Chiara Nasti

Le ‘box degustazione' del matrimonio di Chiara Nasti

Non potevano poi mancare i confetti, antico simbolo di buon augurio. Gli sposi hanno voluto però aggiornare la tradizione regalandoli agli ospiti sotto forma di box degustazione, cioé racchiusi in una scatola bianca bordata di nero. Le scatoline regalo sono state realizzate da Natalia Celiento seguendo il tema Chanel della festa: l'ispirazione è evidente nella bicromia del bianco e del nero e nel dettaglio della decorazione camelia, uno dei simboli della casa di moda. Sulle camelie campeggiano le iniziali intrecciate degli sposi, mentre all'interno della confezione, oltre ai confetti, c'è un piccolo biglietto di ringraziamento personale per gli ospiti. Un'idea molto apprezzata dagli invitati, che sicuramente farà tendenza.