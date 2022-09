L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Verdolini è Il Più Bello d’Italia 2022 Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne, è stato eletto “Il più bello d’Italia 2022”. Ha dedicato la vittoria alla famiglia: “È stata una bellissima esperienza”.

Reduce dall'esperienza a Uomini e Donne, Alessandro Verdolini ha conquistato il titolo di "Il più bello d'Italia 2022". Il marchigiano ha 28 anni ed è noto al mondo dello spettacolo per essere stato il corteggiatore di Andrea Nicole nell'ultima stagione del dating show andata in onda. La tronista, prima di lasciare lo studio per sempre, comunicò al giovane di preferire Ciprian a lui, deludendolo. Oggi dedica la sua vittoria alla famiglia, "Un'esperienza bellissima" ha scritto su Instagram.

Le parole di Alessandro Verdolini, Il più bello d'Italia 2022

Ha commentato su Instagram a corredo della sua foto con la corona e con indosso la fascia vinta l'esito del concorso a cui ha preso parte in Liguria. Alessandro Verdolini eletto Il più bello d' Italia ha raccontato di aver trascorso un'esperienza bellissima.

Un’esperienza bellissima, un’emozione unica. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora, consapevole che sarà per sempre così.

"È stata una grande emozione, sono molto contento" ha commentato invece dopo la premiazione ai microfoni del Tgr locale, alla domanda sul futuro ha risposto: "Se si aprisse una porta nel mondo dello spettacolo non mi dispiacerebbe".

Andrea Nicole lo rifiutò per Ciprian a Uomini e Donne

Fu molto chiacchierata la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne, la tronista attaccata dallo studio per aver aggirato la redazione. La sera prima della registrazione della puntata fu raggiunta da Ciprian a casa e trascorse con lui la notte, andando così contro le regole previste dal programma. In studio gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, e Maria De Filippi non nascosero la loro delusione, così come Alessandro Verdolini che sbottò contro entrambi: "Una cosa vergognosa, mi avete preso per il c*lo".