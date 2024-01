Federico Loschi ha chiesto a Giorgia Lucini di sposarlo: “Dopo 7 anni e 2 figli ha detto sì” Federico Loschi ha condiviso su Instagram un post nel quale annuncia che presto lui e Giorgia Lucini diventeranno marito e moglie. “Quelli bravi scriverebbero “she said yes”. Io dico che dopo 7 anni, 10 mesi e 2 figli ha detto sì” ha scritto a corredo delle foto della proposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia Lucini e Federico Loschi presto diventeranno marito e moglie. Nelle ultime ore il giocatore di basket ha condiviso con i fan sui social la proposta fatta alla compagna: l'ex tronista di Uomini e Donne, durante una cena a lume di candela, si è trovata davanti una torta con la scritta "mi vuoi sposare?". Tra le lacrime, ha risposto con un deciso sì.

La proposta di matrimonio di Federico Loschi a Giorgia Lucini

"Quelli bravi scriverebbero "SHE SAID YES". Io dico che dopo 7 anni , 10 mesi e 2 figli HA DETTO SI. 18.01.2024". Con questa didascalia Federico Loschi ha comunicato ai fan che presto sposerà Giorgia Lucini. La proposta di matrimonio è avvenuta in un ristorante di Livorno ieri sera: l'influencer, non appena ritrovatasi con la torta davanti con la scritta ‘mi vuoi sposare?‘, è scoppiata in lacrime. Gli scatti condivisi dal giocatore di basket la riprendono mentre, sorridente, si emoziona per la proposta e mostra l'anello che il compagno le ha regalato per l'occasione.

La proposta di matrimonio dopo la crisi superata nel 2022

Giorgia Lucini e Federico Loschi hanno ritrovato serenità dopo un periodo buio. La loro storia, dopo la nascita dei loro figli, Riccardo e Tommaso, nati nel 2019 e nel marzo 2021, ha vissuto una forte crisi. "Non sono stata tradita ma ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento" raccontò lei. Nel gennaio 2022 i problemi rientrarono e fu lui a chiarire che "nessuna coppia nasce e muore senza mai barcollare, bisogna essere bravi, dopo essere caduti, a raccogliere i pezzi e rialzarsi più forti di prima". Dopo quasi otto anni di relazione e la nascita dei loro bambini, hanno deciso di coronare la loro lunga storia d'amore con il matrimonio. Giorgia Lucini non ha ancora commentato la dolce e romantica notizia pubblicamente. Una fan, al post di Federico Loschi, ha però fatto presente che era da tanto che aspettava questo momento.