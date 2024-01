Federica Nargi e Alessandro Matri, vita da genitori: “Perché ormai dormiamo in camere separate” Ospiti di Mamma Dilettante, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno raccontato a Diletta Leotta la loro vita da genitori di due bambine, Sofia e Beatrice, che hanno rispettivamente 7 e 4 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Federica Nargi e Alessandro Matri si sono stati ospiti di Mamma Dilettante con Diletta Leotta. Il calciatore e la shwogirl sono una coppia da quasi 15 anni e sono genitori di due bambine, Sofia e Beatrice, che hanno rispettivamente 7 e 4 anni. I due hanno raccontato la loro quotidianità da genitori, dagli aneddoti più buffi alle notti passate in camere separate per far addormentare le piccole.

"Ormai dormiamo in camere separate", il racconto di Alessandro Matri e Federica Nargi

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno trovato il loro equilibrio nella vita di tutti i giorni, anche se spesso litigano sulla gestione delle bimbe. "Impegnativo è la parola che mi viene in mente", ha raccontato l'ex calciatore a proposito dell'essere genitore. Da qualche tempo, ha rivelato la coppia, non dormono più nella stessa camera da letto. "Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole", ha spiegato la showgirl. Poi ha svelato: "A un certo punto della notte, arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande. E di conseguenza uno dei due passa la notte nell'altra camera".

La vita da genitori di Alessandro Matri e Federica Nargi

Alessandro Matri, ha raccontato la showgirl a Diletta Leotta, è un bravissimo papà e gioca molto con le figlie: "La maggior parte delle volte è la vittima, si fa truccare, pettinare, fare le treccine". E, molti di questi momenti, sono documentati con video su Instagram, dove la coppia mostra senza filtri la quotidianità. "È un bravissimo papà, diciamo che l'ho messo a lavorare con le bambine fin da subito", ha scherzato Nargi.

Poi è arrivato il momento delle "domande scomode", quando Diletta Leotta ha chiesto ai suoi ospiti un "piacere godurioso e irrinunciabile". "Io dico il cibo, qualcosa da mangiare", ha spiegato Nargi. Matri aggiunge: "Quindici anni insieme, se non funziona neanche il sesso siamo alla frutta proprio, quindi… è un bel piacere".