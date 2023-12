Francesca Cipriani commenta il gossip sulla gravidanza: “Io e Alessandro speriamo di diventare genitori” Francesca Cipriani, intervistata da Tag24, ha commentato il gossip sulla presunta gravidanza. Poi, l’ex gieffina ha detto la sua sull’attuale edizione del Grande Fratello: “Massimiliano Varrese non è un buon esempio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Francesca Cipriani, in un'intervista rilasciata a Tag24, ha raccontato come procede il matrimonio con Alessandro Rossi. La trentanovenne ha fatto chiarezza sul gossip sulla presunta gravidanza. Inoltre, ripensando alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello, ha dichiarato che non le dispiacerebbe tornare nella casa, ma a una condizione: "Mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il GF perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente".

Il matrimonio con Alessandro Rossi e la verità sulla gravidanza

Il 3 dicembre 2022, Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sono diventati marito e moglie. Un anno dopo le nozze, sono più innamorati che mai. L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato: "Siamo troppo felici di esserci incontrati e trovati in tutto. Siamo due anime gemelle. Il giorno del nostro matrimonio è stato tutto bellissimo solo che è volata quella giornata, vorremmo tornare indietro per poterla rivivere ancora". Lo scorso mese, poi, sui social è circolata l'indiscrezione che parlava di un bebè in arrivo. Invitata a commentare il gossip sul suo conto, Francesca Cipriani ha dichiarato: "Speriamo di diventare presto genitori, saremo entrambi due super genitori. Penso che sarò una mamma premurosa, attenta e coccolona. Non vediamo l’ora".

Francesca Cipriani rifarebbe il GF: le dichiarazioni su Massimiliano Varrese

Francesca Cipriani ha dichiarato che rifarebbe il Grande Fratello, ma in compagnia del marito Alessandro Rossi. Poi, ha commentato l'edizione attualmente in corso: "Come ex concorrente del nip e poi vip sono sempre una grande affezionata del reality Grande Fratello. Di questa edizione mi è simpatica Grecia perché ho avuto modo di conoscerla all’Isola dei famosi ed è solare e simpatica. Di Massimiliano Varrese, invece, se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio".