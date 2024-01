Commentano le foto di Andrea Delogu accennando ad una gravidanza, lei: “È solo aria” Andrea Delogu smentisce la presunta gravidanza ipotizzata da alcuni fan tra i commenti al suo ultimo post. La conduttrice ha ripreso il commento in questione e ha aggiunto “È solo aria”, a voler confermare che non c’è nessun figlio in arrivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra le notizie più gettonate che riguardano i personaggi noti dello spettacolo, ci sono quelle che riguardano le gravidanze, sospette o meno. Showgirl, attrici e influencer sono soggette a continue frecciatine alla prima immagine diversa dal solito, con il ventre più coperto o al contrario quando si vedono forme più morbide. Ed è quanto è accaduto nuovamente ad Andrea Delogu che, stavolta, ha deciso di rispondere all'ennesimo commento di questo genere pubblicando una storia sul suo profilo Instagram.

La smentita della gravidanza

Il commento in questione è apparso a corredo di uno degli ultimi post, nel quale la conduttrice ha pubblicato una serie di scatti e video del mese appena trascorso, e qualcuno ha scritto: "Rotondità sospette". A questo punto, quindi, Andrea Delogu per smentire le insinuazioni su una presunta gravidanza e al contempo smentire il viavai di notizie in merito ha ripreso il commento, pubblicandolo tra le sue stories su Instagram e ha scritto "È solo aria". Un modo certamente scherzoso, con il quale giustifica le presunte rotondità, ma soprattutto un modo per mettere in chiaro che, al momento, non c'è nessun figlio in arrivo.

"Non ho la smania di diventare madre"

In un'intervista rilasciata lo scorso aprile, la conduttrice e speaker radiofonica ha parlato apertamente della possibilità di diventare madre, un giorno, rivelando che non è mai stato un desiderio primario, anche quando era sposata con Francesco Montanari. Al settimanale F, Delogu aveva dichiarato: "Non ho la smania né la necessità di essere mamma per essere completa. Altrimenti avrei fatto scelte diverse: non starei con un uomo così giovane, magari avrei congelato gli ovuli, cosa che non ho fatto". Intanto la sua relazione con Luigi Bruno 24 anni, prosegue a gonfie vele e la showgirl ha più volte criticato chi contestava la differenza d'età che c'è tra loro: "Anche io all'inizio avevo paura, poi lui mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?".