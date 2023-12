Marica Pellegrinelli in attesa del terzo figlio, le foto che confermerebbero la gravidanza Marica Pellegrinelli sarebbe in attesa del suo terzo figlio. A riportarlo è il settimanale Chi, secondo cui la modella avrebbe anche annunciato la lieta notizia, pubblicando degli scatti in cui si vedono delle rotondità sospette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Marica Pellegrinelli sarebbe in dolce attesa. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della modella che mostrerebbero delle rotondità un po' sospette, accentuate dall'abito rosso indossato per lo shooting. Al momento, da parte della diretta interessata, nessuna conferma, ma sembrerebbe che la gravidanza sia già arrivata al terzo mese.

Le foto di Marica Pellegrinelli

Stando a quanto riportato dalla testata, l'ex moglie di Eros Ramazzotti, avrebbe già comunicato ad alcuni amici più intimi la lieta notizia. Le foto pubblicate dal settimanale, quindi, andrebbero a confermare alcune indiscrezioni arrivate alla redazione di Chi, secondo cui la Pellegrinelli sarebbe in dolce attesa già da qualche mese e, guardando con occhio più attento le immagini rubate dal suo ultimo shooting, sembrano piuttosto evidenti le rotondità che addolciscono il suo ventre, anche se il drappeggio dell'abito rosso da lei indossato, potrebbe trarre in inganno. D'altro canto, sarebbe ancora l'inizio della gestazione, per cui non è scontato che si veda già un accenno di pancino.

Il desiderio di avere un terzo figlio

Pellegrinelli, d'altronde, non aveva mai nascosto l'intenzione di avere un terzo figlio. In una recente intervista, infatti, aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto diventare mamma per la terza volta, dopo i due bambini avuti con Eros Ramazzotti. Da quando è fidanzata con il deejay William Djoko pare le sia tornata la voglia di metter su famiglia e lo aveva reso noto anche in un post, pubblicato per il compleanno di lui, in cui si diceva fortunata per averlo incontrato tra tante persone, ma soprattutto ammetteva chiaramente che lui fosse diventato parte integrante della sua vita: "Mi hai scelto come compagna di vita, famiglia, danza, passioni" scriveva su Instagram, a sottolineare come sia iniziata una nuova e costruttiva fase della sua vita di coppia.