Andrea Delogu: “Non ho la smania di essere madre, con Luigi i 16 anni di differenza non li sento” Andrea Delogu si racconta in un’intervista al settimanale F, dove parla dei suoi 40 anni, della storia d’amore con Luigi Bruno di 16 anni più giovane di lei e anche della consapevolezza di non cercare necessariamente la maternità.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Delogu ha 40 anni, una florida carriera alle spalle e davanti a sé, un compagno di 16 anni più giovane e sta vivendo il periodo migliore che potesse mai vivere. È quello che racconta in un'intervista al settimanale F. La conduttrice ha rivelato di aver fatto pace con l'idea di progettualità, cercando di viversi il presente e anche con l'annosa questione della maternità: "Non ho la smania né la necessità di essere mamma per essere completa. Altrimenti avrei fatto scelte diverse: non starei con un uomo così giovane, magari avrei congelato gli ovuli, cosa che non ho fatto".

La fine del suo matrimonio con Francesco Montanari

Dopo un programma in tv, Tonica, che è stato apprezzato dal pubblico di Rai2, la conduzione del PrimaFestival, la radio e anche i libri, Andrea Delogu si è data anche al teatro, con il suo spettacolo "40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale", con il quale ha girato tutta l'Italia. Al perché abbia voluto sottolineare la cifra tonda, spiega:

L’ho fatto proprio per sottolineare il fatto che a 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri. Quante di noi subiscono la domanda, molto violenta: "Hai figli?"

Eppure, i figli, sono una cosa che ha cercato durante il suo matrimonio con Francesco Montanari, finito dopo diversi anni insieme: "Una volta sposata sentivo che mi mancava qualcosa, non ero completa, e non capivo perché. L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che stessi male. La cosa più difficile è stato far capire alle persone che invece stavo bene, e che la mia vita non era finita".

La storia con Luigi Bruno

Dopo la fine della sua storia d'amore e del suo matrimonio, quindi, Andrea Delogu ha iniziato una nuova fase della sua vita e, inaspettatamente, ha incontrato Luigi Bruno, 24 anni, che attualmente è il suo compagno:

All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: "Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo". E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?

Dopo due anni insieme, il loro rapporto è diventato ancora più solido e la loro relazione è cambiata: "Si è evoluta nel senso che abbiamo una casa insieme e la frequentiamo con i nostri amici. Spesso lui mi segue in tournée, quando non lavora c’è sempre. E per me è strano perché nella mia relazione precedente ero abituata che ognuno aveva la sua strada e poi ci si incontrava al centro".

Le critiche da parte delle donne

Eppure, questa storia che ha tutta l'aria di essere nata da un'attrazione e un sentimento reciproco e alimentato col tempo, ha ricevuto non poche critiche, spesso da parte delle donne: "Le donne fanno più fatica ad accettare che si stia insieme per vivere bene il presente, è un istinto quello della progettualità, il costruire qualcosa". Ai luoghi comuni sul "cosa avranno da dirsi", Andrea Delogu risponde candidamente: