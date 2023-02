Andrea Delogu a Le Iene: “Ho 40 anni. Accetto i cambiamenti e non mi sono mai sentita così sexy” Andrea Delogu questa sera di martedì 21 febbraio è una delle protagoniste de Le Iene. Con un lungo monologo la conduttrice e speaker radiofonica ha parlato della fase di vita che sta vivendo: “A 40 anni il cervello si disunisce dal corpo ma se ci penso non mi sono mai sentita così forte e sexy”.

A cura di Gaia Martino

Andrea Delogu, reduce dalla sua avventura al Festival di Sanremo 2023 in qualità di conduttrice di Prima Festival, con un lungo monologo a Le Iene questa sera di martedì 21 febbraio ha parlato di sé, dei suoi 40 anni che definiscono "il giro di boa". "I 40 anni sono la fase della consapevolezza": la conduttrice e speaker radiofonica, a 40 anni, ha spiegato, si sente così "forte, coraggiosa, sexy".

Il monologo di Andrea Delogu a Le Iene

"Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente. Ho pensato di riprendere in mano me stessa, e ho fatto tutto quello che fanno le persone decise a riprendersi la dignità: l'abbonamento annuale in palestra. Ho iniziato con addominali, zumba, cross fit. L'entusiasmo è finito dopo i primi cinque minuti. A 40 anni il cervello si disunisce dal corpo. Il cervello ti dice "Scaliamo l'Everest", il corpo: "Col ca**o". Tu sei al centro. Ho 40 anni, non 20 dove hai gli ormoni a palla, la testa piena di sogni e il futuro in mano. Ho 40 anni, non 60. Hai capito chi sei, hai vinto le tue battaglie e hai abbandonato quelle che non facevano più per te. I 40 anni sono la fase della consapevolezza. Devi ricominciare a conoscerti. Ti guardi allo specchio e cerchi solo difetti, difetti perché ti insegnano a fermare il tempo, non ad accettarlo, che è la sfida più grande. Accettare il cambiamento, concedendosi il centro del proprio palcoscenico. Sono arrivata fin qui, consapevole che sbaglierò ancora, che mi spezzeranno ancora il cuore, che mi innamorerò, che sarò felice e disperata. Ma sarò viva, con la voglia di rischiare ancora. Se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa, sexy. Mi chiamo Andrea, ho 40 anni e sto".