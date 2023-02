Aspettando Sanremo 2023, l’improvvisazione di Valerio Lundini e il Primafestival con Andrea Delogu “Non ho ancora preparato nulla. Devo mettermi a studiare e a pensare cosa farò a Sanremo”, ha fatto sapere Valerio Lundini che sarà in onda con un programma radiofonico su Rai Radio 2 nei pomeriggi prima delle serate. Torna anche il Primafestival, capitanato da Andrea Delogu insieme agli Autogol e a Jody Cecchetto.

A cura di Giulia Turco

Valerio Lundini sarà a Sanremo 2023 e, per l’occasione, si metterà alla guida di un programma radiofonico su Rai Radio 2, in diretta per tutte e cinque le giornate del Festival dalle 17:00 alle 18:00. Musica, cantanti in gara, ma non solo: non c’è materia che è vietato trattare nello show di Lundini. “Voi da casa potete mandare messaggi, chiamare, fare quello che vi pare. Non so bene come funzionerà, alla fine la radio è la radio e la radio è un po’ così”, ha fatto sapere sui social.

Valerio Lundini non ha idea di cosa farà al Festival

È con la sua solita ironia che il conduttore ha ammesso: “Non ho ancora preparato nulla. Devo mettermi a studiare e a pensare cosa farò a Sanremo”, a pochi giorni dal Festival. Il suo pezzo forte tuttavia sarà proprio l’improvvisazione ed è quello per cui piace al pubblico della Rai. Su questo ha intenzione di puntare il direttore artistico Amadeus, “Un po’ lo percepisco e mi spaventa”, ha spiegato a Leggo. “Vorrei più severità per non pensare che dire ovvietà mi salvi dall’imbarazzo”. Non è il suo primo esperimento in radio: “Avendo fatto radio in trasmissioni di altri, alla fine interagisco con le persone in pochi minuti intervallati da brutte canzoni, ma mettere sempre mano all'improvvisazione diventa una copertina di Linus. Troppa improvvisazione incancrenisce la creatività”.

Torna Primafestival, tra social e backstage

Altra premessa da fare in questi ultimi giorni prima dell'apertura di Sanremo 2023 è che anche quest'anno ci sarà il Primafestival, l'appuntamento che sin dal 4 febbraio anticipa la diretta di Rai 1 dal teatro Ariston. A guidare il Glass Studio ci sarà ancora una volta Andrea Delogu, insieme al trio di youtuber Autogol e allo speaker Jody Cecchetto. Primafestival andrà in onda tutti i giorni subito dopo il Tg 1 delle 20 per chiacchierare su tutte le anteprime del Festival, i dietro le quinte e i temi più discussi sui social.