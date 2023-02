Andrea Delogu: “Quando Amadeus mi ha chiamata per Prima Festival ho urlato in treno” Andrea Delogu commenta ai microfoni di Fanpage.it la sua esperienza come conduttrice di Prima Festival e si sofferma anche su un’analisi diversa del gesto di Blanco che ha caratterizzato la prima serata i Sanremo 2023.

Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it dedicata al Festival di Sanremo, Andrea Delogu ha raccontato il momento in cui è stata chiamata da Amadeus che le ha proposto di presentare il Prima Festival, spazio dedicato agli incontri che precedono l'inizio della kermesse, ed è collocato nella fascia pre serale del palinsesto di Rai1. La conduttrice ha poi parlato anche del gesto di Blanco che ha connotato l'intera serata, diventando uno degli argomenti di discussione nelle ore post diretta e ha speso alcune parole sull'importanza di far interagire il mondo dei social con quello della tv: "Noi che facciamo televisione non possiamo pensare di non avere collegamenti con quel mondo. Anche la percezione su un successo passano dai social, magari non hanno fatto uno share altissimo, ma grazie ai social sappiamo che è bellissimo".

La chiamata di Amadeus ad Andrea Delogu

Andrea Delogu è ormai un volto amatissimo in Rai, dal momento che diversi sono i programmi da lei condotti e al Festival di Sanremo era stata gli anni scorsi come speaker di Radio 2, questo passo in avanti, però, è stato da lei accolto con grande entusiasmo:

Quando mi ha chiamato Ama non avevo capito quello che stavamo andando a fare, ho capito la potenza di questo Sanremo quando sono arrivata qua e credo che una copertura mediatica di questo tipo non c’è mai stata. Io stavo in treno stavo andando a Milano, quindi hai presente tra Roma e Milano quante volte cade la linea. Ho pensato che cosa ho fatto, e lui mi fa senti ma ti andrebbe da condurre Prima festival e ho iniziato a urlicchiare tra un vagone e l’altro.

Il commento sul gesto di Blanco

Tra gli eventi che hanno caratterizzato la prima serata del Festival c'è stato, senza dubbio, quello di Blanco che ha letteralmente distrutto tutto ciò che aveva attorno a sé sul palcoscenico, scatenando la reazione attonita del pubblico e i commenti feroci sui social. Eppure la sua mancata performance, accompagnata da quello che a qualcuno è sembrato uno scatto d'ira, ma che invece potrebbe essere il frutto di un qualcosa di già concordato, ha accolto anche una lettura diversa, come conferma proprio Andrea Delogu: