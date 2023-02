Andrea Delogu protagonista del PrimaFestival: “Quando Amadeus mi ha chiamata, ho urlato di gioia”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Andrea Delogu sarà la grande protagonista del PrimaFestival, la striscia che apre tutte le serate del Festival di Sanremo 2023. Insieme a lei ci saranno gli Autogol e Jodi Cecchetto. Nel numero speciale di "Chi" tutto dedicato a Sanremo, la "rossa" della televisione si racconta: "Quando Amadeus mi ha chiamata ero in treno e ho cominciato a urlare, sono impazzita dalla gioia".

Andrea Delogu si racconta tra passato, presente e futuro. Sui possibili vincitori del Festival di Sanremo, ecco i suoi pronostici: "Per capire veramente le canzoni bisogna aspettare di sentirle sul palco. I bookmaker vedono Mengoni sfrecciare su tutti, sono curiosa di Elodie, di Rosa Chemical, di Ultimo. Poi di Paola e Chiara e Articolo 31". E sugli inizi:

Quando ho lavorato con la Gialappa's avevo 19 anni, con loro ho aperto la partita Iva. Ho imparato come funziona la macchina televisiva: una macchina veloce, colorata, divertente. Lì ho capito di voler fare questo lavoro. Ricordo di aver detto a uno dei Gialappi, Marco Santin: "Un giorno mi rivedrai in tv, non finisce qui", e lui rideva. […] Quando ho iniziato a fare tv c'era bisogno di serenità, di prevedibilità, a poche era concesso di stare fuori dagli schemi. I social mi hanno aiutata a raccontarmi, a farmi conoscere. Adesso sono considerata brava.