Andrea Delogu: “Meno male che ci sono ancora donne che vogliono fare le veline” La conduttrice ha stigmatizzato il comportamento “snob” nei confronti di una passione e professione come quella che si apprestano a intraprendere le due nuove protagoniste di “Striscia”.

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline di Striscia la Notizia. Presentate ieri alla stampa, i loro nomi sono subito schizzati in cima ai trend di ricerca. Anche per questo motivo, l'argomento è diventato in breve discusso dividendo come al solito in più fazioni di pensiero. Tra queste fazioni, quella che critica chi nel 2022 cerca ancora di "fare la velina". Su questo punto si è espressa duramente la conduttrice Andrea Delogu su Twitter: "Che problema avete con le Veline?".

Lo sfogo di Andrea Delogu

La conduttrice e scrittrice (notevole il suo "Contrappasso", uscito nel 2022 per HarperCollins) ha stigmatizzato il comportamento "snob" nei confronti di una passione e professione come quella che si apprestano a intraprendere le due nuove protagoniste della stagione pronta a partire di "Striscia la Notizia".

Che problemi avete con le Veline? Tutti questi “nel 2022 ancora le veline?”. Sì, e meno male, sono ragazze e ragazzi che sanno ballare, o almeno lo vogliono fare, e per molti mesi hanno un lavoro onesto. Le mancanze di rispetto stanno altrove. Che puzza sotto il naso che avete!

Le nuove veline

Le nuove veline di Striscia la Notizia si chiamano Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Per quanto riguarda Cosmary Fasanelli, il pubblico probabilmente la ricorderà per la partecipazione alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. È stata ballerina ed è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro Virginia. Seguita da Alessandra Celentano, il suo percorso si interrompe già a febbraio, a poco dalle serate finali. Ha 22 anni. Per quanto concerne invece Anastasia Ronca, sappiamo che ha 22 anni ed è di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Appassionata di ginnastica artistica, figlia d'arte in questo senso: sua madre è stata una ginnasta professionista ed è anche la sua coach. Dopo aver frequentato l’istituto di arte e moda, ha successivamente cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Per lei non è la prima esperienza in tv: nel 2019 ha partecipato a "Colorado", in qualità di Miss Colorado e nel 2021 a Temptation Island.