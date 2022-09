Impediscono ad Andrea Delogu l’accesso in una trattoria: “Per loro ero vestita male” Disavventura per la conduttrice Andrea Delogu che ha raccontato su Tik Tok di essere stata rimbalzata da una trattoria a Roma: “Ero vestita da palestra ma per loro ero vestita male. Mandata via con una scusa”.

A cura di Stefania Rocco

Un dress code eccessivamente rigido ha impedito ad Andrea Delogu di cenare in una trattoria romana. È stata la conduttrice a raccontare lo spiacevole episodio su Tik Tok. Il motivo per il quale è stata rimbalzata è singolare: non era vestita in maniera appropriata per il locale in questione.

La denuncia di Andrea Delogu

“Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”, così Andrea racconta sui social l’accaduto. Non un rifiuto palese quindi. Ufficialmente, a impedirle di cenare nella trattoria in questione sarebbe stato il fatto che il locale fosse già pieno: “Era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino”.

La bugia della proprietaria scoperta da Andrea Delogu

Una volta ricevuto il bigliettino in questione, la conduttrice viene assalita da un dubbio e decide di tentare un contatto al telefono. A quel punto scopre che il locale, diversamente da quanto raccontato dalla proprietaria, non sarebbe stato pieno: “Faccio il giro del palazzo e mi viene un dubbio. Chiamo e chiedo di prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono inca**ata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male. Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, non che è tutto pieno. Mi ha fatto inca***re la bugia. Ci sono rimasta male”.