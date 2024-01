Andrea Delogu: “Dopo la separazione nessuno ci provava con me. Luigi? Ha conosciuto il mio ex marito” Ospite del podcast Basement, Andrea Delogu ha parlato della sua vita sentimentale. Oggi è felicemente fidanzata con il 24enne Luigi Bruno, conosciuto dopo la separazione dal marito Francesco Montanari nel 2021. E, propri del periodo dopo il divorzio ha raccontato: “Nessun uomo ci ha provato con me per un anno, si spaventavano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Delogu ha parlato della sua vita sentimentale ospite del podcast Basement: dalla separazione dal marito Francesco Motnanari, avvenuta nel 2021, alla relazione con l'attuale compagno Luigi Bruno, 24 anni. "Dopo il divorzio per un anno nessuno ci provava con me", ha svelato l'attrice.

La confessione di Andrea Delogu

Delogu ha svelato che dopo il divorzio dall'ex marito, nel 2021, non è stato facile iniziare una nuova pagina della sua vita sentimentale. Per un anno, infatti, nessun ragazzo le si è avvicinato per paura ed era lei a fare il primo passo. "Ma tu ci credi che non c'è stato uno che ci abbia provato con me? Per un anno io ci ho provato con molte persone perché avrei voluto una relazione, ma si spaventavano", ha detto scherzando a Gianluca Gozzoli. Poi l'attrice ha raccontato un episodio in particolare che le è accaduto:

Addirittura mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto "ti vieni a prendere un caffè?" e lui ha acconsentito dicendomi "Si, però poi vado via, non ti preoccupare". Io gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa: "Non sono un uomo oggetto".

La separazione dal marito Francesco Montanari

Oggi Andrea Delogu è fidanzata con Luigi Bruno, 24 anni, conosciuto inaspettatamente nel 2021. L'attrice ha anche un ottimo rapporto con l'ex marito Francesco Montanari, da cui si è separata dopo 7 anni, mantenendo una certa riservatezza a riguardo: la decisione è arrivata nel 2021, ma è stata resa nota solo un anno dopo. Anche i due uomini della vita di Delogu, quella passata e quella presente, hanno trovato un loro punto di incontro: "Francesco è una persona stupenda e ha conosciuto Luigi, si sono presi un caffè". Il matrimonio tra i due non è finito per cause esterne ma "perché si è spento l'amore" e, ha ribadito l'attrice, "non è stata colpa di nessuno"-