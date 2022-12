Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, le foto del matrimonio: “Ora vogliamo allargare la famiglia” Chi ha pubblicato le foto del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la coppia di neo sposi al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raccontato cosa gli riserva il futuro. “Io farei quattro figli, aspetto che lei sia pronta”, le parole di lui.

A cura di Gaia Martino

Da settimanale Chi

Dopo due anni di relazione, Francesca Cipriani ha sposato il compagno Alessandro Rossi che si inginocchiò nella Casa del Grande Fratello Vip quando lei era concorrente. Lo scorso sabato hanno celebrato le loro nozze a Roma, "perché è la città dell'amore, inoltre metteva d'accordo tutti gli invitati come meta da raggiungere. La proposta di nozze Alessandro me l'ha fatta nella Capitale", le parole del volto televisivo al settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini li ha intervistati dopo il fatidico sì, poi ha mostrato le fotografie scattate durante l'emozionante evento.

Le parole di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sul matrimonio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi in primis hanno smentito i rumors circolati sul loro matrimonio, specificando che nessuno tra gli invitati ha dato buca senza motivo: "Hanno scritto che alcuni invitati hanno snobbato il matrimonio ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell'influenza. Alfonso Signorini che doveva essere testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato 10 giorni prima che non ce l'avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas all'ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GF VIP e quando abbiamo saputo dell'indisponibilità di Alfonso è venuto spontaneo chiedere a lui".

Gli sposi con i genitori: Rita De Michele e Gianfranco Cipriani, Maria Grazia Cola e Bruno Rossi. Ph credits: settimanale Chi

Sabato 3 dicembre si sono giurati amore eterno avanti l'altare: "Quando la fede è entrata nel mio dito ho sentito una strana magia, ho avvertito il bello del matrimonio nel mio cuore". Alessandro Rossi ha un ricordo meno romantico delle nozze, "Avevo dimenticato le scarpe, sono sceso a comprarle poco prima di arrivare in chiesa. Quando facevamo le foto ci siamo mossi e spostati ma c'erano i famosi sampietrini romani e le mie scarpe nuove. Avrò pestato e strappato il vestito di Francy una marea di volte e lei giù di urla ogni volta". Insieme hanno ringraziato tutti gli invitati VIP che hanno celebrato con loro l'amore: "Ringraziamo tutti gli invitati, Giucas Casella per il buon umore, il casinista Alex Belli, la dolce Sophie Codegoni fra non molto mamma. C'erano tutti gli ingredienti per una festa tra chi si vuole bene.

Il sogno di diventare genitori: "Farei quattro figli"

Francesca Cipriani al settimanale Chi ha confessato di sognare adesso di diventare mamma: "Mi vedo e mi sento mamma. In passato ho anche insegnato in un asilo e non è detto che magari possa tornare a farlo presto. Il prossimo passo sarà allargare la famiglia, ma con calma". Anche Alessandro Rossi sogna di diventare nuovamente papà: "Io ne farei quattro adesso di figli. Subito. Ma aspetto che lei sia pronta, bisogna dire che io ho già un figlio e Francesca è stata strepitosa nel gestire questa situazione non facile". Oggi continueranno a dividersi tra Milano e Cesenatico: "Non è importante viversi 24 ore su 24, basta amarsi e noi ci amiamo. Quando avremo un figlio troveremo il centro del nostro mondo per farlo crescere insieme con noi".

Il racconto del loro primo incontro

La coppia si è conosciuta durante una cena, "Non abbiamo mai smesso di parlare". Alessandro Rossi ha raccontato di averla accompagnata pochi giorni dopo a fare un intervento di chirurgia estetica: "Mi dissi: "Io tengo a questa ragazza, le starò accanto". Così è stato. L'ho accompagnata in ospedale e da quel momento non ci siamo più lasciati. Vede, è differente stare bene quando si è a cena e si fa i brillantoni. In ospedale, da soli, bisogna essere se stessi senza fingere. Ed è lì che ho capito quanto la amassi".

Franesca Cipriani si è detta innamorata e fortunata, "Grazie a mio marito all'amore, quello che ho sempre sognato ed è arrivato". Alla domanda su "Come vi chiamate nell'intimità?", l'ex gieffina ha scherzato: "Cagnaccio, scherzo. Lo chiamo il mio amore". "Io tittolona, perché ha le tette grandi e mi sono inventato questo nome. In realtà quasi sempre amore" la risposta di lui.