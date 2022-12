Alfonso Signorini sull’assenza al matrimonio di Cipriani: “Non sono maleducato, l’avevo avvisata” Alfonso Signorini fa chiarezza sull’assenza al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al quale avrebbe dovuto fare da testimone: “Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato buca. Li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini, dopo aver invitato Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al Grande Fratello Vip nel corso di una delle prossime puntate, ha chiarito il motivo per il quale avrebbe "disertato" il loro matrimonio. Sarebbe dovuto essere testimone della sposa, il suo nome era stampato sulle partecipazioni consegnate agli invitati all'evento: a Casa Chi ha svelato cosa è successo realmente e perché è stato sostituito da Giucas Casella.

Le parole di Signorini sul matrimonio di Francesca Cipriani

Alfonso Signorini ha messo definitivamente un punto ai mille interrogativi intorno al matrimonio di Francesca Cipriani al quale avrebbe dato buca senza preavviso. In realtà il conduttore ci ha tenuto a specificare che aveva avvisato gli sposi 15 giorni prima delle nozze, comunicandogli che a malincuore non avrebbe potuto partecipare.

Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come "disertatore", come quello che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro. Avevo accettato il loro invito ma 15 giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati, li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti non posso esserne responsabile.

A prendere il suo posto come testimone della Cipriani è stato Giucas Casella, per Alfonso Signorini non è stato affatto "un ripiego": "Hanno avuto tempo di organizzarsi, Giucas non è stato un ripiego. Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato buca".

Il confronto con Sophie Codegoni dopo lo spoiler del nome al GF VIP

Sophie Codegoni e Alfonso Signorini a Casa Chi hanno scherzato insieme riguardo lo spoiler che erroneamente il conduttore ha fatto al GF Vip: ha svelato il nome del figlio dei Basciagoni, il primo bebé di Sophie e Alessandro Basciano. "Ieri sera ho spoilerato il nome di Celine, Sophie scusami io non lo sapevo" ha detto alla ex gieffina. "Era un segreto nostro, però non sai ancora il secondo nome" la replica della giovane in dolce attesa.