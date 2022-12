Signorini diserta il matrimonio di Francesca Cipriani, poi la invita al Gf Vip: “La aspettiamo” Alfonso Signorini ricorda il matrimonio di Francesca Cipriani in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore, che sarebbe dovuto essere testimone della sposa, ha disertato l’evento. Ma questa sera l’ha invitata in puntata.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini ha invitato Francesca Cipriani e il neo marito Alessandro Rossi al Grande Fratello Vip nel corso di una delle prossime puntate. Lo ha fatto a distanza di pochi giorni dalle nozze della ex concorrente del Gf Vip, celebrate sabato 2 dicembre. L’invito di Signorini potrebbe non essere casuale e il motivo è da ricercare proprio nel giorno delle nozze. Il conduttore sarebbe dovuto essere testimone della sposa, il suo nome era stampato sulle partecipazioni consegnate agli invitati all’evento. Ma, per motivi non ancora noti, non ha potuto esserci ed è stato sostituito da Giucas Casella che ha fatto da testimone a Francesca in sostituzione di Alfonso.

Alfonso Signorini invita Francesca Cipriani al GF Vip

Alfonso Signorini, in diretta al Gf Vip lunedì 5 dicembre, ha invitato Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al Gf Vip. “C’è una nostra protagonista che sabato scorso si è sposata. Francesca e Alessandro saranno qui per festeggiare con noi”, ha dichiarato il conduttore senza tuttavia svelare i motivi per i quali, sebbene fosse stato indicato come testimone, non ha partecipato alle nozze. Nemmeno Francesca, almeno per il momento, si è pronunciata a proposito dei motivi dell’improvvisa assenza di Alfonso.

Le nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi sabato 2 dicembre a Roma. La ex concorrente del Grande Fratello aveva partecipato a una vecchia edizione del reality show quando la storia con Rossi era cominciata da poco. La fortissima nostalgia manifestata da Francesca nei confronti del suo compagno aveva spinto il conduttore Signorini a far restare Alessandro nella Casa per qualche giorno. Anche per questo motivo, Francesca aveva scelto proprio Alfonso come testimone di nozze. Un desiderio che, per motivi non ancora chiariti, non è stato esaudito.