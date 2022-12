Signorini, testimone di Francesca Cipriani, dà buca alle nozze: Giucas Casella sostituto d’urgenza Alfonso Signorini, che sarebbe dovuto essere testimone di nozze di Francesca Cipriani nel giorno del matrimonio con Alessandro Rossi, ha disertato la cerimonia. Al suo posto, per una sostituzione d’urgenza, Giucas Casella.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini sarebbe dovuto essere uno dei volti del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il conduttore del Grande Fratello Vip era stato scelto come testimone di nozze della sposa e aveva accettato l’invito, tanto che il nome compariva sulle partecipazioni di nozze consegnate agli invitati. Eppure, qualcosa deve essere andato storto e ieri 3 dicembre, il tanto atteso Alfonso non c’era. Lo dimostrano le Instagram stories pubblicate dall’influencer Amedeo Venza che ha posato sui social foto e notizie dal matrimonio.

Alfonso Signorini assente alle nozze, Francesca Cipriani costretta a sostituirlo

Le storie di Amedeo Venza

La presenza di Alfonso Signorini alle nozze sarebbe dovuta essere certa tanto che il nome del conduttore del Grande Fratello Vip era stato fatto stampare sui cartoncini consegnati agli ospiti che hanno partecipato all'evento. Alfonso sarebbe dovuto essere testimone della sposa insieme a Elena, sorella di Francesca. Ma all’ultimo momento, Signorini avrebbe dato buca. “Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”, aveva scritto Venza sui social in un primo momento. Una versione dei fatti confermata poco dopo quando, a fare da testimone a Francesca, al posto di Alfonso, è arrivato Giucas Casella.

Le ragioni dell’assenza di Alfonso Signorini

Le ragioni dell’improvvisa assenza di Alfonso Signorini non sono note. Il conduttore non ha ancora pubblicato sui social nulla che sia in grado di svelare i motivi del suo misterioso forfait. Nessuna spiegazione è arrivata nemmeno da parte degli sposi. Francesca aveva approfittato della sua partecipazione al GF Vip lo scorso anno per invitare alle sue nozze Alfonso Signorini. Al conduttore era stato affidato un ruolo importante, quello del testimone. Sarebbe stato l’unico non familiare della coppia a calarsi in quelle vesti. Ma per motivi non ancora chiariti, Signorini non c’era.