Francesca Cipriani sposerà presto Alessandro Rossi, Alfonso Signorini sarà testimone di nozze

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono pronti a convolare a nozze. L'ex gieffina ha fatto sapere che il grande giorno con il fidanzato arriverà entro la fine del 2022 (anche se la data precisa non è ancora stata svelata) e nelle sue storie Instagram ha raccontato chi sarà il suo testimone di nozze, oltre a svelare i vip che sono stati invitati.

Alfonso Signorini testimone di Francesca Cipriani

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Francesca Cipriani ha fatto sapere di aver scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze. Il conduttore le ha dato l'opportunità di partecipare alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove il fidanzato Alessandro Rossi è entrato per qualche giorno facendole la romantica proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori. "Ti amo e voglio stare con te", sono state le parole dell'imprenditore romagnolo, che fin da subito è stato colpito dalla 38enne e non si è mai arreso, cercando sempre un modo per corteggiarla. Lei dal canto suo faceva fatica a fidarsi a causa di passate delusioni amorose, poi la svolta: "Abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti".

Gli ex vipponi invitati alle nozze

Francesca Cipriani ha raccontato che alle nozze saranno presenti circa 200 o 300 invitati, tra famigliari, amici ed ex vipponi. Tra questi la showgirl ha fatto sapere che saranno presenti le tre sorelle Selassiè, Jessica, Lulù e Clarissa, con cui ha stretto un ottimo rapporto durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Invitati anche Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo (che incontrerà di nuovo l'ex fidanzata), Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli.