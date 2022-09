Francesca Cipriani sposa Alessandro Rossi, la gieffina annuncia quando verrà celebrato il matrimonio Francesca Cipriani e Alessandro Rossi presto sposi. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato le nozze imminenti.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono pronti a convolare a nozze. Dopo la proposta di matrimonio arrivata nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno, si inizia a sentire il profumo dei fiori d'arancio. La trentottenne ha svelato quando diventeranno marito e moglie.

La data del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Francesca Cipriani ha pubblicato su Instagram una romantica foto che la ritrae mentre bacia il suo compagno Alessandro Rossi. Ad accompagnare lo scatto, una breve didascalia che conferma che il matrimonio è ormai imminente: "Presto sposi, quando? Nel 2022". Dunque, nel giro di tre mesi, i due diventeranno marito e moglie. In realtà, già lo scorso anno, Cipriani aveva manifestato la ferma intenzione di sposare il fidanzato nell'arco del 2022. Nel corso di una chiacchierata con i giornalisti di CasaChi, aveva dichiarato:

Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po' tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nel 2022, di sicuro la data è quella. Il menù? Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%.

La proposta di matrimonio al GF Vip

"Ti amo e voglio stare con te": con queste parole Alessandro Rossi ha chiesto a Francesca Cipriani di sposarlo, sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip. Ma come si sono conosciuti? A fare da Cupido sono stati degli amici in comune, che hanno permesso che i due si incontrassero a Milano. Per Alessandro Rossi è stato un colpo di fulmine e così, non ha esitato a mettere in atto un serrato corteggiamento. Dal canto suo, Francesca Cipriani faceva fatica a fidarsi, a causa di passate delusioni amorose: "Poi abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti". E a breve anche marito e moglie.