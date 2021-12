Francesca Cipriani svela quando sposerà Alessandro Rossi e lui: “Conquistarla è stato un parto” Quando verrà celebrato il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi? I due hanno svelato quando si terranno le nozze e hanno raccontato alcuni dettagli della cerimonia.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Cipriani si è ormai lasciata alle spalle l'esperienza del Grande Fratello Vip 2021. La showgirl è pronta a lanciarsi nei preparativi del matrimonio con Alessandro Rossi. In un'intervista rilasciata a CasaChi, ha spiegato di stare benissimo fuori dalla casa, anche se come tutti gli italiani è preoccupata per la pandemia: "Sono un po' giù di tono in questi giorni, perché sono un po' spaventata anche dal Covid. Speriamo in un anno migliore".

La data del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

La proposta di matrimonio di Alessandro Rossi a Francesca Cipriani è stata fatta sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'intervista, la showgirl ha svelato alcuni dettagli in più sulle nozze. Innanzitutto, le è stata chiesta la data del fatidico giorno. Cipriani ha spiegato che al momento l'unica certezza che ha è che si celebrerà entro il 2022:

"Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po' tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell'anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella".

L'ex concorrente del GF Vip ha anche raccontato cosa ha in mente per il menu: "Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%".

Come si sono conosciuti Francesca Cipriani e il fidanzato

Francesca Cipriani ha raccontato come ha conosciuto Alessandro Rossi e il lungo corteggiamento che l'uomo ha dovuto fare per conquistarla. Dopo le passate delusioni amorose, infatti, la trentasettenne faceva fatica a fidarsi:

"Ci siamo conosciuti a Milano tramite amici comuni. Poi, lui ha iniziato a corteggiarmi. È stato un corteggiamento molto lungo, perché io ero molto diffidente avendo avuto un passato un po' burrascoso. È stato molto carino nel corteggiamento. Poi abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti".

Alessandro, presente nel corso dell'intervista, ha confermato: "Il corteggiamento è stato un parto gemellare. Ho sudato venti camicie, però ne è valsa la pena perché ho trovato la mia anima gemella. Sono molto, molto contento. Per me, lei è speciale".