La reazione di Valentino Rossi quando ha scoperto che Francesca Sofia Novello era incinta Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello hanno raccontato tutti i segreti della loro relazione: dall’ultimatum che la modella diede al pilota al giorno in cui gli annunciò di essere incinta.

A cura di Daniela Seclì

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno rilasciato un'intervista a Graham Bensinger, nel corso della quale hanno raccontato qualche dettaglio in più sulla loro storia d'amore. La modella è in dolce attesa. Presto, la famiglia si allargherà con l'arrivo di una bambina. Novello ha raccontato come ha conosciuto il pilota: "Ci siamo conosciuti al circuito di MotoGP. Ho lavorato come ombrellina per due anni e durante quel periodo, lui ha iniziato a chattare con me. Mi scriveva: "Sei bellissima"". Rossi ha precisato che ci hanno messo più di un anno prima che la relazione prendesse una piega seria. Francesca ha spiegato: "Aveva chiuso una lunga relazione e aveva bisogno di tempo".

L'ultimatum di Francesca Sofia Novello a Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello, tuttavia, a un certo punto si è stancata di aspettare che Valentino Rossi si decidesse a fare le cose seriamente: "Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più". Il campione le ha fatto eco: "Sì, mi ha dato un ultimatum" e la modella ha continuato: "Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l'ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto "Sono venuta per restare, altrimenti ciao". Valentino Rossi stava talmente bene con lei, che non ha voluto rischiare di perderla:

"Non ero pronto per qualcosa di serio. L'ho incontrata un po' troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un'altra storia. L'ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po'. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l'ultimatum e allora le ho detto: "Ok, sono pronto"".

Come hanno scoperto che aspettavano una bambina

Francesca Sofia Novello ha scoperto di aspettare un bebè nel giorno in cui doveva fare la seconda dose del vaccino anti Covid:

"Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa e ho parlato con mia madre. E lei mi ha detto subito: "Sei incinta". Continuavo a ripeterle: "È impossibile"".

Poi, Valentino Rossi – ancora all'oscuro di tutto – l'ha chiamata per chiederle se andasse tutto bene dopo la vaccinazione: "Mi disse: "Come è andata con il vaccino? Ti senti bene?". E io: "Sto benissimo", anche perché non l'avevo fatto". Quando il pilota è rientrato dalla gara, ha chiesto alla modella di raggiungerlo in pizzeria, ma lei ha insistito perché la passasse a prendere. Quando l'ha raggiunta, Francesca era in lacrime: "Mi ha detto piangendo: "Sono incinta". È stato uno shock, ma in senso buono. All'inizio abbiamo tenuto la notizia per noi". Valentino Rossi ha concluso spiegando che se aspettasse un maschietto ci sarebbe più pressione su di lui, perché tutti vorrebbero che seguisse le orme del padre: "Una bambina, invece, è libera di decidere ciò che vuole diventare". La famiglia potrebbe allargarsi ulteriormente in futuro: "Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli".