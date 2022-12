Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al GF Vip dopo le nozze: “Staremo insieme anche da morti” Al Grande Fratello Vip, due ospiti speciali: Francesca Cipriani e Alessandro Rossi in abiti nuziali. A cantare l’Ave Maria per loro, Katia Ricciarelli.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, il ritorno di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi. Nel reality, la showgirl aveva ricevuto la proposta di matrimonio e nei giorni scorsi i due sono convolati a nozze. Nel corso della puntata del 12 dicembre, Cipriani e il marito hanno avuto modo di incontrare i concorrenti di questa edizione del GF Vip.

La sorpresa di Alfonso Signorini agli sposi

Alfonso Signorini ha invitato tutti i vipponi a raggiungere la passerella per una sorpresa. È partita una marcia nuziale ed è comparsa Francesca Cipriani vestita da sposa, insieme ad Alessandro Rossi. La showgirl ha preso la parola: "Mi è stata fatta la proposta proprio qua, al Grande Fratello e dopo un anno, il nostro sogno si è avverato". E ha assicurato: "Staremo insieme anche da morti, per l'eternità e anche dopo". Alessandro ha ammesso di essere emozionato all'idea di ritrovarsi sul luogo in cui ha fatto la sua proposta. Poi è scattato il freeze. Alfonso Signorini ha raggiunto gli sposi:

È un'emozione veramente unica, ha ragione Alessandro. È un'emozione che rivivremo stasera perché loro sono freschi di nozze, perché alle loro nozze purtroppo non hanno potuto partecipare proprio tutti. Io per primo, assente giustificato. Ma anche Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto cantare l'Ave Maria. Alcune note stonate ci sono state, ma non hanno offuscato la felicità di queste due meraviglie.

Katia Ricciarelli canta l'Ave Maria per Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Alfonso Signorini, poi, ha rivolto a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi l'invito a scambiarsi le promesse in diretta al Grande Fratello Vip. Non è mancato un pizzico di ironia. Francesca Cipriani ha detto: "Io Francesca prendo te Alessandro come mio sposo e, anche se Giucas continuerà a provarci, prometto di esserti fedele sempre e di amarti e onorarti per tutti i reality della mia vita". E Alessandro Rossi: "Io Rossi Alessandro, prendo te Francesca come mia tortellina amorosa e prometto di esserti fedele sempre, di amarti, onorarti, cucinare per te tutti i giorni della mia vita". Infine, c'è stata un'ultima sorpresa per loro. È entrata Katia Ricciarelli e ha intonato l'Ave Maria: "Sono più emozionata io della sposa".