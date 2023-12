Cameron Diaz dorme lontano dal marito: “Dovremmo normalizzare le camere separate” Cameron Diaz ha raccontato in un podcast di dormire separata dal marito, perché questa scelta favorirebbe una migliore qualità del sonno. L’attrice ha ribadito che bisognerebbe normalizzare questo concetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dormire bene è davvero importante, ragion per cui è necessario secondo gli esperti, provare a non dormire un numero di ore sufficiente non solo per poter affrontare nel migliore dei modi la giornata, ma anche per rapportarsi agli altri in maniera più empatica. Dell'argomento ha parlato anche Cameron Diaz nel podcast Lipistick on the Rim, nel quale ha raccontato di dormire separata dal marito.

Cameron Diaz favorevole al divorzio del sonno

Una scelta che, per l'appunto, ha a che fare con la necessità di dormire bene e il fatto di essere in coppia non dovrebbe limitare la possibilità di godere di un riposo ristoratore e anche rigenerante. "Dovremmo normalizzare le camere da letto separate" dice l'attrice di Hollywood, parlando della sua esperienza con il rocker dei Good Charlotte, Benji Madden, al quale è legata da otto anni. Durante la chiacchierata, quindi, Diaz fa emergere la sua opinione sulla questione: "Fosse per me, direi letteralmente, io ho la mia casa, tu hai la tua. Abbiamo la casa per la famiglia al centro. Invece semplicemente io vado a dormire nella mia stanza, lui va a dormire nella sua e sto bene così. Abbiamo però una camera da letto al centro della casa dove possiamo riunirci". Stando a quanto dichiarano gli esperti, questo atteggiamento non sarebbe dannoso per la coppia, anzi, contribuire ad un buon sonno è fondamentale per poter condurre una vita sana.

Dakota Johnson e l'importanza del sonno

L'importanza del sonno nella vita quotidiana è stata di recente sostenuta anche da un'altra grande interprete di Hollywood, ovvero Dakota Johnson. L'attrice e compagna di Chris Martin ha raccontato: "Se dormo meno di 10 ore a notte non funziono. Posso facilmente arrivare a 14 oreSe non sto lavorando, se ho il lunedì libero, allora dormo il più possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita".