Giorgia Lucini e il fidanzato Federico Loschi si sono lasciati: “Voglio dimenticare al più presto”

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono lasciati dopo aver vissuto una lunga storia d'amore coronata dalla nascita di due bambini, Riccardo nel 2019 e Tommaso nel 2020. L'ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi fan della decisione presa con una IG story: dalle sue parole appare amareggiata per un comportamento del giocatore di basket che le ha mancato di rispetto. Infine, senza entrare nel dettaglio, ha concluso il suo sfogo augurandosi di dimenticare tutto al più presto.

Ho chiesto tempo ma sono tempestata da messaggi. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare, e alcune storie d'amore ci sembrano favole. Come nelle favole più belle c'è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento .

Ha continuato il suo sfogo raccontando di aver vissuto momenti di alti e bassi con il giocatore di basket ma non è mai scappata per il troppo amore che provava.

Purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l'amore può essere grande non vince su tutto. Io vi ringrazio per l'affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni ma la nostra storia è arrivata al capolinea.