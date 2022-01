Federico Loschi e Giorgia Lucini di nuovo insieme, lui: “Dopo essere caduti, raccogliamo i pezzi” Federico Loschi ha rotto il silenzio su Instagram ed ha parlato della storia d’amore con Giorgia Lucini che sembrava giunta al capolinea. Insieme stanno provando a far tornare le cose come prima.

A cura di Gaia Martino

Circa una settimana fa Giorgia Lucini in un lungo sfogo su Instagram raccontava ai suoi fan che la storia con Federico Loschi era giunta al capolinea. L'ex tronista di Uomini e Donne con parole forti faceva sapere che aveva ricevuto una mancanza di rispetto irrecuperabile, troppo grande da poter perdonare, e per questo motivo doveva andare oltre l'amore. Ne è seguito un lungo silenzio social, rotto pochi minuti fa dal giocatore di basket. Attraverso alcune IG story ha svelato che insieme stanno provando a rimettere le cose al loro posto.

Lo sfogo di Federico Loschi

Con un lungo messaggio nelle IG story Federico Loschi ha raccontato ai fan della storia d'amore con Giorgia Lucini che una settimana fa sembrava essersi chiusa definitivamente. Il giocatore di basket ha spiegato di essere sempre stato lontano dal mondo dei social ma il lavoro della sua compagna lo ha automaticamente messo sotto la luce dei riflettori. "I primi tre anni della nostra storia, quando ero libero dalla pallacanestro, li passavamo tra viaggi, spiaggia, mare, divertimento. Nessun pensiero" ha scritto aggiungendo il momento in cui sono nati i loro figli, tanto desiderati, che automaticamente ha stravolto le abitudini.

Chi mi conosce sa quanto io ami Giorgia, quando io sia una persona solare e positiva e quanto noi come coppia (con i problemi di ogni coppia) siamo stati e siamo tutt'ora una cosa sola, quasi morbosa. Tutto ciò, insieme a qualche errore da uomo, hanno portato avanti un po' di nervosismo, senza mai chiarirlo, che ha portato la situazione ad esplodere qualche settimana fa.

Giorgia Lucini e Federico Loschi stanno insieme

Lo sportivo ha giustificato il comportamento della compagna sostenendo che lo sfogo su Instagram sia stato frutto di un'assenza di persone di cui fidarsi, oltre la sua famiglia. "Io non amo mettere i miei problemi in piazza, non amo permettere a chi non sa di poter sparare a zero" ha continuato. Federico Loschi ha concluso spiegando che insieme a Giorgia sta provando a far ritornare le cose come prima: