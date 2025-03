Emanuel Lo e l’amore con Giorgia: “Fu un colpo di fulmine tra noi. La sera a casa balliamo abbracciati”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Emanuel Lo e Giorgia sono una coppia da più di 20 anni. Tra loro fu un colpo di fulmine, come ha raccontato il noto coreografo e professore di Amici in una recente intervista al settimanale Chi: "Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla". Fino a quale momento, non avrebbe mai pensato di mischiare la vita privata con quella professionale, ma il sentimento nei confronti della cantante era troppo forte da ignorare. I due hanno coronato il loro amore con la nascita di Samuel, che ha da poco compiuto 15 anni.

La vita di coppia di Giorgia e Emanuel Lo

Emanuel lo ha parlato della vita di coppia con Giorgia, quella quotidiana, quando si ritrovano la sera a casa dopo una giornata di lavoro. "Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina, la nostra parte privata è, come dire, da persone normali. La creatività è bello, ma è un lavoro, portarla dentro casa forse non va tanto bene", ha spiegato il prof di Amici. Poi ha ricordato come è nato il loro amore: "Il nostro è stato il vero colpo di fulmine. Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti". Inizialmente frenato dall'unire la vita privata a quella professionale, Emanuel Lo ha poi ceduto ai sentimenti: "Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a qual punto non ce la facevo, con lei c'era qualcosa di diverso, quell'emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la torunée, è partita la nostra storia".

Il coreografo è il primo fan della cantante, tanto che ha ammesso di averla guardata "con gli occhi dell'incanto" durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove è arrivata sesta con il brano La cura per me. "Mi sono riscoperto fan di Giorgia ed è bello vedere adesso come sta crescendo il suo pezzo. Non siamo la coppia perfetta, abbiamo passato tante fasi, ma oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme".

Il rapporto con il figlio Samuel

Giorgia e Emanuel Lo sono diventati genitori di Samuel, che ha da poco compiuto 15 anni. Il ragazzo, ha assicurato il coreografo, sta seguendo la sua strada senza essere influenzato dalle professioni dei genitori: "Io e Giorgia ce lo viviamo veramente ogni giorno. Con lui mi diverto, mi piace troppo vederlo crescere. Gioca a calcio, noi diciamo sempre che farà l'avvocato e abbiamo sempre detto lasciamogli fare le sue scelte, era facile indirizzarlo sulla danza o sul canto, ma siamo stati attenti alle sue attitudini. Noi non balliamo tanto, ogni tanto ci facciamo qualche lento, ci troviamo a ballare abbracciati".