Il papà di Giorgia parla di Emanuel Lo: "Un uomo affettuoso e dolce, un papà splendido con Samuel" Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 7 marzo, Giulio Todrani ha parlato dell'amore che lega la figlia Giorgia al compagno Emanuel Lo da più di 20 anni: "Lui è sempre affettuoso e dolce, un papà stupendo".

A cura di Elisabetta Murina

Giulio Todrani ha parlato dell'amore tra Giorgia e Emanuel Lo, che dura da oltre 20 anni. Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 7 marzo, il cantante ha raccontato di essere felice del legame tra la figlia e il coreografo, che lo ha reso nonno di Samuel."Lui è sempre affettuoso e dolce, un papà stupendo", ha spiegato.

Cosa pensa Giulio Todrani di Emanuel Lo

Nel salotto di Caterina Balivo, Giulio Todrani ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con Emanuel Lo, compagno da oltre 20 anni di sua figlia Giorgia. "Lui è sempre affettuoso e dolce, un papà stupendo. I genitori devono essere così", ha detto. L'uomo ha poi notato l'emozione negli occhi del coreografo ogni volta che vede la compagna esibirsi: "Giorgia è stata ospite di Amici, ho visto lui veramente emozionato. È stata una bella scena". Todrani ha anche ricordato Alex Baroni, ex compagno di Giorgia e cantante a sua volta, morto nel 2002 causa di un incidente. "Si erano lasciati da 3 mesi quando lui ha avuto quell'incidente. Si sentivano sempre, lei è rimasta molto colpita da quella cosa".

L'amore tra Giorgia e Emanuel Lo

Di recente, in un'intervista rilasciata a Chi, Emanuel Lo aveva parlato del lungo amore con Giorgia, dall'inizio della loro storia alla vita quotidiana di coppia. "Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina, la nostra parte privata è, come dire, da persone normali", aveva spiegato il coreografo. Tra loro fu un colpo di fulmine: "Dalla prima volta che ci siamo visti c'è stata una scintilla". Negli anni il professore di Amici si è "riscoperto suo fan", in particolare di recente con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025.