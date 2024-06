Elena Santarelli festeggia 10 anni di nozze con Bernardo Corradi, le foto della festa: “Il mio faro”

video suggerito

Elena Santarelli ha festeggiato 10 anni di matrimonio con Bernardo Corradi, sposato nel 2014. Per l'occasione, la coppia ha organizzato una grande festa a Roma, alla presenza di numerosi amici e personaggi del mondo dello spettacolo, rinnovando il loro amore. Su Instagram il racconto della serata.

L'anniversario di matrimonio di Elena Santarelli

Elena Santarelli e Bernado Corradi hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio, il decimo, organizzando una grande festa a Roma presso l'hotel St Regis. Come mostrano le numerose foto e i video su Instagram, condivisi dagli invitati e degli ‘sposi', la showgirl ha indossato di nuovo l'abito bianco e anche l'allenatore si è vestito come fosse il giorno delle nozze. Anche se la parte ufficiale della cerimonia non c'è stata, la coppia ha curato il tutto nei minimi dettagli, dall'allestimento della location al party, all'insegna del divertimento.

Santarelli ha ballato con gli invitati, poi è salita sul palco e, commossa, ha dedicato al marito alcune parole d'amore: "Sei il mio faro, mi hai trovato in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolto nella tua vita e grazie per sorreggermi sempre". Tra gli invitati noti c'erano, ad esempio, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Flora Canto, Caterina Balivo. Non è mancato poi il taglio della torta: una grande crostata a forma di cuore coperta di fragole.

La famiglia di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sposati da 10 anni e fidanzati da 6. Una storia d'amore, la loro, che dura quindi da più di 16 anni. Nel tempo sono diventati genitori di due figli, Giacomo (soprannominato Jack) e Greta Lucia, che oggi hanno rispettivamente 15 o 8 anni. La showgirl, non molto tempo fa, aveva scelto di non mostrare più i figli sui social, preferendo tutelare la loro privacy, soprattutto quella del maggiore. Il primogenito della coppia aveva affrontato un tumore cerebrale che, dopo alcuni cicli di cura, è riuscito a superare. "2-6-2014 sono sicura di aver detto a Jack : “ tu sei l’uomo della mia vita , l’uomo per sempre amore mio , mamma ti ama fino alle stelle ed oltre. E poi c’è l’uomo che ha scelto di starmi accanto ..speriamo per tutta la vita", scrive oggi Santarelli del figlio e del marito, ricordando il giorno delle nozze di dieci anni fa.