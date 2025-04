Alessandra Mastronardi sull’assenza ai funerali di Antonello Fassari: “Momento delicato. Il nostro rapporto era intimo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alessandra Mastronardi ha risposto ad alcuni commenti di haters che l'hanno insultata per non aver partecipato ai funerali di Antonello Fassari, l'attore morto a 72 anni con il quale condivise il set de I Cesaroni. L'ultimo saluto al "Cesare" della famosa serie televisiva si è svolto ieri, mercoledì 8 aprile, alla Chiesa degli Artisti di Roma. Presenti quasi tutti i membri del cast de I Cesaroni: all'appello mancavano alcuni protagonisti come Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Quest'ultima con un commento su Instagram ha rotto il silenzio invitando gli utenti a rispettare questo momento così delicato.

Le parole di Alessandra Mastronardi

"I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato": con queste parole, scritte in un commento ad un post di alemastronardifanclub, Alessandra Mastronardi ha rotto il silenzio sulla sua assenza ai funerali di Antonello Fassari, invitando gli utenti social a rispettare questo momento così delicato.

Il saluto del cast de I Cesaroni per Antonello Fassari

Da Claudio Amendola e Max Tortora a Ludovico Fremont e Angelica Cinquantini, quasi tutti i membri del cast de I Cesaroni hanno partecipato ai funerali di Antonello Fassari ieri a Roma, alla Chiesa degli Artisti. Claudio Amendola, protagonista della serie insieme al suo collega morto a 72 anni, l'ha ricordato commosso ai microfoni dei giornalisti presenti alla cerimonia tra cui fanpage.it: "È molto difficile e complicato per tutti noi perché, ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Da una parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà perché so che lui sta ridendo in questo momento. Ce la metterò tutta a presto torno a sorridere anche io".