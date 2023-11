Alessandra Mastronardi sulle critiche per il mancato ritorno nei Cesaroni: “Sarò sempre grata” Alessandra Mastornardi è intervenuta su Instagram per precisare la sua posizione riguardo a un eventuale ritorno de I Cesaroni: “Sono e sarà sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante”. L’attrice aveva detto che se dovesse esserci una nuova stagione non sarà presente e per questo era stata duramente criticata dai fan.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Mastronardi è stata criticata per le sue dichiarazioni a proposito di un eventuale ritorno de I Cesaroni. L'attrice, interprete del personaggio di Eva Cudicini, in un'intervista al Corriere della Sera aveva detto: "Non prenderei parte a un eventuale ritorno e non lo guarderei nemmeno". Parole che hanno destato non poche critiche da parte dei fan della serie e che l'hanno portata a intervenire via Instagram per precisare la sua posizione.

Il chiarimento di Alessandra Mastronardi

Sommersa dalle critiche e dai commenti cattivi da parte di numerosi fan dei Cesaroni, Mastronardi ha deciso di precisare meglio la sua posizione con una storia su Instagram, nella quale riportava l'intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'interprete di Eva Cudicini ha spiegato che, anche se non tornerà in un eventuale nuova stagione delle serie, non rinnega il suo passato, al quale deve molto:

Mi dispiace molto vedere interpretate delle parole che non sono state dette in questo modo. Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no. Sono e sarà sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante come i Cesaroni.

Cosa aveva detto riguardo a un possibile ritorno dei Cesaroni

A riaccendere nei fan la speranza di una nuova stagione dei Cesaroni era stato di recente Claudio Amendola, ospite di Verissimo. Parlando dei suoi prossimi impegni in tv, in particolare di Io Canto con Gerry Scotti, l'attore si era lasciato sfuggire una frase sibillina: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". Ad affrontare l'argomento era stata poi Alessandra Mastronardi, intervistata dal Corriere della Sera, al quale aveva raccontato che se la serie dovesse tornare, lei non ci sarà:

