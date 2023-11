Alessandra Mastronardi: “Se i Cesaroni dovessero tornare, non ci sarei e non guarderei la serie” “Non prenderei parte a un eventuale ritorno de I Cesaroni”, ha raccontato Alessandra Mastronardi, interprete di Eva Cudicini. L’attrice ha le idee chiare: “Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio. Non guarderei neanche la serie, preferirei andare a cena con il cast”.

A cura di Elisabetta Murina

Se i Cesaroni dovessero tornare, Alessandra Mastronardi non ci sarà. L'attrice, interprete del personaggio di Eva Cudicini, ha le idee chiare su un eventuale nuova stagione della serie: "Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro". Diversa è ad oggi la posizione di Claudio Amendola, che a Verissimo aveva lasciato intendere un futuro della storia con un "Mah.. chissà", che aveva riaperto le speranze dei fan.

Cosa ha detto Alessandra Mastronardi sul possibile ritorno de I Cesaroni

"Non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni", ha raccontato Mastronardi al Corriere della Sera in occasione della nuova serie che la vede protagonista, nei panni di una esperta di finanza. Non vuole guardarsi indietro e non crede che avrebbe senso coinvolgere la sua Eva Cudicini, figlia di Elena Sofia Ricci nella serie, in altre vicende: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella". L'attrice ha ammesso che se la serie dovesse tornare, non solo non farebbe parte del progetto ma non lo guarderebbe nemmeno in tv: "E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast".

Le parole di Claudio Amendola e della produttrice

Era stato Claudio Amendola, recentemente ospite di Verissimo, a riaccendere nei fan la speranza di una nuova stagione dei Cesaroni. Parlando dei suoi prossimo impegni in tv, in particolare di Io Canto con Gerry Scotti, l'attore si era lasciato sfuggire una frase sibillina: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". Un'allusione che aveva subito fatto pensare a un prossimo progetto. A parlare poi era stata Verdiana Bixio, produttrice della sere, che intervistata da DavideMaggio.it aveva lasciato intendere: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta”.