Il ritorno de I Cesaroni, parla Maurizio Mattioli: “Solo chiacchiere e nessuna chiamata”

Maurizio Mattioli spiega a TAG24 che sono soltanto rumors il ritorno della serie cult I Cesaroni. Sembra infatti che al momento la situazione non sia ancora cambiata nonostante da più parti filtri ottimismo sul ritorno della famiglia più amata della Garbatella. L’attore, che interpreta il fratello Augusto Cesaroni, ha però confessato che tornerebbe volentieri con Claudio Amendola e Antonello Fassari sul set.

“Non ho sentito nulla sul ritorno de I Cesaroni e non ne voglio parlare. Se mi dovessero chiamare sicuramente lo farei, perché no? Li mi divertivo ed è stata una serie importante. A voi risulta che la fanno? Fino adesso sono solo chiacchiere. Poi se diverrà qualcosa di concreto si farà”, ha dichiarato.

Le versioni di Claudio Amendola e Antonello Fassari

A scatenare i rumors insistenti è stato Antonello Fassari che, in una intervista a La Repubblica, aveva confermato la notizia che i fan dei Cesaroni aspettavano da tempo: "A giugno tornerò sul set alla Garbatella". Da lì, l'ipotesi concreta di una settima stagione e del ritorno del personaggio di Cesare, il verace fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. Amendola che a sua volta si era espresso a riguardo durante una puntata di Verissimo. A Silvia Toffanin aveva rivelato: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…", a cui è seguito un silenzio complice tra i due, condito di sorrisini, gesti vari e allusioni che avevano lasciato intendere che entrambi sapessero di un progetto più concreto. Successivamente, a seguito anche dell'intervista di Fassari, aveva aggiunto a TAG24: "La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto". Poi ha aggiunto: "Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”.

Alessandra Mastronardi non tornerà mai più alla Garbatella

L'unica a prendere una distanza siderale dall'ipotetico ritorno de I Cesaroni in tv è stata Alessandra Mastronardi, che ha dichiarato in maniera ormai risolta di non voler tornare più alla Garbatella per interpretare il personaggio di Eva Cudicini: "I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l'asticella". Ma almeno la guarderebbe? "E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast".

Micol Olivieri guadagna di più come influencer

Micol Oliveri invece ne ha fatto solo una questione economica, ora che è un'influencer e, suo dire, guadagna di più di un'attrice: “Oggi i cachet sono molto più bassi, a meno che tu non abbia dei bei contratti con le reti televisive più grandi, o che tu non sia un attore famoso, per gli altri i guadagni sono tanto più bassi di prima”. Il mondo dello spettacolo in sé pare non le sia mai piaciuto abbastanza e oggi preferisce fare altro: “Fare l’influencer è assolutamente redditizio, anche più di fare l’attrice. Questo lo dico per tutti quelli che mi chiedono come mai non ho continuato a fare l’attrice. In realtà a livello di guadagni, se devo essere sincera, si guadagna molto bene in questo lavoro. Quindi da questo punto di vista va benissimo”.