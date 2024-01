Claudio Amendola sul ritorno de I Cesaroni: “Dovremmo stare più zitti, ci vuole un pò di pazienza” Claudio Amendola ha parlato della nuova stagione de I Cesaroni, che Antonello Fassari ha recentemente confermato: “Noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto. Dico solo che ci vuole un po di pazienza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Antonello Fassari ha confermato che ci sarà una nuova stagione de I Cesaroni. Intervistato da La Repubblica, l'interprete di Cesare Cesaroni ha raccontato: "A giugno tornerò sul set della Garbatella". Una notizia che i fan della popolare serie aspettavano da tempo e che da tempo si vociferava. Claudio Amendola, interprete di Giulio, ha però frenato un pò l'entusiasmo, precisando che "ci vuole un pò di pazienza".

Le parole di Claudio Amendola sul ritorno dei Cesaroni

Intervistato da Tag24, Amendola ha parlato della nuova stagione de I Cesaroni, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo giugno. Già lui stesso, ospite di Verissimo qualche mese fa, si era lasciato andare a dichiarazioni sibilline sul ritorno della serie tv, a 10 anni dall'ultima puntata. Ora l'attore romano ci tiene a fare una precisazione, per evitare che si crei una vera e propria fuga di informazioni: "La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto". Poi ha aggiunto: "Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”.

Cosa sappiamo sulla nuova stagione de I Cesaroni

Le riprese della settima stagione de I Cesaroni, stando alle informazioni che si hanno al momento e che ha rivelato Antonello Fassari, dovrebbero iniziare a giugno. In estate, quindi, è probabile che i protagonisti della serie tornino sul set della Garbatella, a Roma, che li ha accompagnati per numerosi anni. Ancora non si conosce il cast completo, anche se Alessandra Mastronardi ha già ammesso: "Se i Cesaroni dovessero tornare, non ci sarò e non guarderò la serie". Dichiarazioni che hanno suscitato non poche critiche nei confronti dell'attrice, la quale però ha precisato che sarà sempre grata alla produzione e al suo ruolo di Eva Cudicini.