Antonello Fassari conferma il ritorno dei Cesaroni: "A giugno torno alla Garbatella" La settima stagione de I Cesaroni si farà: dopo gli indizi di Claudio Amendola e della produzione, la conferma di Antonello Fassari che a giugno tornerà sul set alla Garbatella.

Antonello Fassari, in una intervista a La Repubblica, conferma una notizia che i fan dei Cesaroni aspettavano da tempo: "A giugno tornerò sul set alla Garbatella". I Cesaroni, quindi, arriveranno alla settima stagione. Antonello Fassari riprenderà di nuovo il personaggio di Cesare, il verace fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola.

Le dichiarazioni su I Cesaroni 7

Non solo Antonello Fassari ma anche Claudio Amendola si era già aperto alla possibilità di una settima stagione per I Cesaroni. A Verissimo aveva detto: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". E anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei aveva spiegato: "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”. Tutto quindi lascia immaginare che ci si metterà al lavoro nel rispetto di tutti i fan per cercare di fare non la solita minestrina riscaldata, ma in qualche modo una serie che sia un vero e proprio evento.

Quando andrà in onda I Cesaroni 7 e chi ci sarà nel cast

I Cesaroni 7 si comincerà a girare solo nel mese di giugno 2024. Questo significa che non è ancora nota la data di messa in onda delle nuove puntate de I Cesaroni 7, ma è plausibile poter vedere qualcosa nella stagione televisiva del 2025. Riguardo al cast le incognite sono ancora tante, ma sappiamo che saranno confermati Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora. Molto difficile, invece, rivedere Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci riprendere i propri ruoli, mentre c'è qualche possibilità per il ritorno di Matteo Branciamore nel ruolo di Marco Cesaroni.