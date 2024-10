video suggerito

Perché le riprese de I Cesaroni 7 sono slittate al 2025: “Elena Sofia Ricci potrebbe tornare nel ruolo di Lucia” Nuove indiscrezioni sulla settima stagione de I Cesaroni aprono le porte al possibile ritorno di Elena Sofia Ricci, che nella serie interpretava l’amatissima Lucia Liguori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Cesaroni torneranno su Canale5 con la settima stagione? Inizialmente sembrava assodato. Ad annunciare l'arrivo di nuovi episodi, infatti, era stato Claudio Amendola, che nella serie interpretava il protagonista Giulio Cesaroni. Le notizie al riguardo, poi, si sono fatte sempre più confuse. Amendola ha parlato di riprese al via a novembre. Poi, più di recente, ha annunciato che non solo gli attori non sarebbero tornati sul set a stretto giro come immaginava, ma ha espresso anche dei dubbi sul fatto che il progetto potesse andare in porto: "Non è confermato. Non vorrei parlarne, i Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia". In queste ore sono emerse nuove indiscrezioni al riguardo.

Perché la settima stagione de I Cesaroni è slittata: l'indiscrezione su Elena Sofia Ricci

È Davide Maggio a pubblicare un'indiscrezione che sembra rivelare il motivo per cui le riprese della settima stagione de I Cesaroni sono slittate. Secondo quanto sostiene, gli attori potrebbero tornare sul set nel 2025. La decisione di posticipare la realizzazione delle nuove puntate risiederebbe nella ferma volontà di coinvolgere nel progetto anche Elena Sofia Ricci. Nella serie l'attrice interpretava l'amatissima Lucia Liguori, che per diverse stagioni è stata la compagna di Giulio Cesaroni oltre che la madre di Eva Cudicini, interpretata da Alessandra Mastronardi e Alice Cudicini, interpretata da Micol Olivieri. Secondo quanto si legge su DavideMaggio.it, gli impegni dell'attrice Elena Sofia Ricci non sarebbero compatibili con un inizio delle riprese a novembre. Dunque, pur di averla a bordo, si è deciso di posticipare il ritorno sul set:

A sorpresa l’attrice potrebbe tornare a rivestire il ruolo di Lucia che le ha regalato grande fama. […] Pare si sia deciso di far slittare il primo ciak dei Cesaroni 7 nel primo periodo libero di Elena Sofia Ricci che potrebbe così scegliere liberamente se accettare la sfida di Mediaset o continuare a tenersi alla larga dalle avventure della Garbatella.

Interpellata sulla serie tv in un'intervista rilasciata a Repubblica, l'attrice aveva replicato in modo sibillino: "Anche io attendo moltissimo il ritorno de ‘I Cesaroni'. Ma non svelo niente". Dunque, non aveva confermato ma neanche smentito la sua presenza.

Claudio Amendola produrrà I Cesaroni 7

Davide Maggio aggiunge che la volontà di avere a bordo Elena Sofia Ricci non sarebbe stato l'unico ostacolo all'inizio delle riprese de I Cesaroni: "Il primo grande ostacolo alla realizzazione del reboot, infatti, è da rintracciare nella volontà di Claudio Amendola di produrre la settima stagione. Problema risolto: lo storico protagonista co-produrrà I Cesaroni 7". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi.