video suggerito

Elena Sofia Ricci sul ritorno dei Cesaroni: “Lo attendo moltissimo, ma non svelo se ci sarò” Elena Sofia Ricci parla del ritorno dee I Cesaroni dopo molti anni di pausa, dicendosi elettrizzata ma senza svelare nulla sulla sua partecipazione nel cast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se dovessimo enumerare tutti i titoli seriali fortunati ai quali ha preso parte Elena Sofia Ricci, finiremmo per dimenticarne certamente qualcuno. Da Caro Maestro a Elisa di Rivombrosa, fino a Che Dio ci aiuti e, in mezzo, l'indimenticabile avventura de I Cesaroni. La serie sta tornando, dopo molti anni, per una nuova stagione e proprio lei, che era una delle protagoniste delle prime stagioni, non è stata ancora confermata nel cast nonostante le riprese abbiano già una data di inizio, ovvero il prossimo novembre.

Le parole di Elena Sofia Ricci sul ritorno dei Cesaroni

In un'intervista rilasciata a Repubblica l'attrice ha parlato del ritorno della serie mostrando tutto il suo entusiasmo, senza però svelare la cosa più importante, ovvero la sua eventuale presenza nel cast al fianco di Claudio Amendola, che invece ha già confermato il suo ritorno: "Anche io attendo moltissimo il ritorno de "I Cesaroni". Ma non svelo niente". Frase con cui Elena Sofia Ricci dice tutto e non dice niente, accrescendo l'attesa per una serie che i tanti fan chiedono da tempo e che finalmente, dopo anni di voci, è diventata realtà.

Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola ne I Cesaroni

Elena Sofia Ricci al cinema con Ferzan Ozpetek

Intanto Elena Sofia Ricci è in procinto di tornare al cinema, di nuovo al servizio di Ferzan Ozpetek nel film "Diamanti", prossimo film del regista con cui ha lavorato in passato: "Sui set di Ferzan andrei anche solo per un caffè. Nel film alcune di noi attrici ci sono di più e altre di meno. Quando vedo le foto delle mie colleghe e amiche, tutte insieme, mi spiace non esserci. Ma è bello far parte del nel progetto che Ferzan dedica alle sue attrici. Ci ha dato tanto, ma forse anche noi a lui. il mio personaggio riguarda me e la mia storia teatrale".

Un'immagine di Elena Sofia Ricci in "Mine Vaganti"

Ritorno dei Cesaroni, il cast della nuova stagione

Oltre al personaggio di Giulio, nella nuova stagione dei Cesaroni vedremo anche Antonello Fassari nei panni del fratello Cesare. Era stato lui a confermare il ritorno della serie e a far sapere che a giugno sarebbe tornato sul set della Garbatella. Diversa la posizione di Maurizio Mattioli (Augusto Cesaroni), che aveva raccontato a Tag24 di non aver ricevuto alcuna chiamata per i nuovi episodi, anche se ne farebbe volentieri parte: “Non ho sentito nulla sul ritorno de I Cesaroni e non ne voglio parlare. Se mi dovessero chiamare sicuramente lo farei, perché no? Li mi divertivo ed è stata una serie importante". Nessuna possibilità invece di vedere Alessandra Mastronardi, interprete di Eva Cudicini. L'attrice ha dichiarato che non guarderebbe i nuovi episodi, oltre a non volerne fare parte.