Salvatore Ricci ci sarà ancora in Mare Fuori 5, la foto di Raiz sul set: "Non è finita" Con una foto postata su Facebook, Raiz conferma la sua presenza nei nuovi episodi di Mare Fuori, la fiction che nel 2025 tornerà con la quinta stagione. Il suo personaggio, Salvatore Ricci, è stato ucciso da Edoardo Conte, ma continuerà a essere presente sotto forma di visioni o flashback.

A cura di Gaia Martino

"Non è finita fino a quando non è finita" ha scritto Raiz su Facebook a corredo di una foto che lo ritrae sul set di Mare Fuori 5. Il cantante con lo scatto annuncia la sua presenza nella sceneggiatura dei nuovi episodi della fiction di successo che prossimamente tornerà con nuovi intrecci e colpi di scena. Interpreta Salvatore Ricci, boss della cosca dei Ricci, padre di Ciro (Giacomo Giorgio) e Rosa (Maria Esposito), e nella quarta stagione viene ucciso da Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo) per vendetta.

La foto di Raiz sul set di Mare Fuori 5

Pur essendo morto, Raiz continuerà ad essere presente nella quinta stagione di Mare Fuori 5, dove interpreta Salvatore Ricci, sotto forma di visioni e flashback, proprio come capitato con Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) negli episodi passati. La conferma arriverebbe dallo scatto condiviso dal cantante e reso pubblico su Facebook poche ore fa: "Non è finita fino a quando non è finita" ha scritto a corredo di una foto scattata sul set della fiction, a Napoli.

Il suo personaggio è stato ucciso da Edoardo Conte che lo ha soffocato con un cuscino nel sonno, in una stanza di ospedale dove era ricoverato, vendicandosi del precedente agguato richiesto dai Ricci contro di lui. La sua morte, avvenuta nella quarta stagione, ha segnato il percorso di Rosa Ricci, intenta a lasciare la malavita per godersi la storia d'amore con Carmine prima che nascesse in lei la voglia di vendicare il padre.

Il nuovo regista, le conferme e le new entry nel cast

La quinta stagione di Mare Fuori al momento è in work in progress e dovrebbe essere disponibile per la visione ad inizio 2025. I nuovi episodi – scritti da un nuovo regista, Ludovico De Martino – vedranno l'ingresso in IPM di nuovi personaggi. Hanno fatto il loro ingresso in Mare Fuori 5 diverse giovani promesse, tra cui Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord, poi Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime nella storia, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.