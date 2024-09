Giacomo Giorgio sarà il protagonista di Morbo K, miniserie Rai sul virus inventato per salvare gli ebrei

video suggerito

Per Giacomo Giorgio c'è un nuovo progetto all'orizzonte. L'attore, volto di Mare Fuori, Doc Nelle Tue Mani, Belacanto e Carosello, sarà protagonista di una nuova miniserie in onda su Rai 1. La notizia è stata data dall'account X Cinguetterai e, stando quanto riportato, si tratta di una fiction "molto importante e di valore".

Giacomo Giorgio protagonista di una nuova miniserie in onda su Rai 1

Tra i ruoli più importanti che ha interpretato Giacomo Giorgio c'è quello di Ciro Ricci nella serie Mare Fuori. L'attore ha poi indossato i panni di Federico Lentini, un giovane specializzando in Doc Nelle Tue Mani. "Ho amato Federico perché è un personaggio reale. Quando mi è stato proposto di farlo ero un po' contrariato, perché pensavo che avrei dovuto fare il solito medico giovane, estremamente empatico, e invece è stato l'esatto opposto – raccontava a Fanpage.it – Con lui ho rappresentato una categoria di ragazzi, che fanno i conti con il loro passato, con quelle che credono siano le cose importanti della vita, per poi capire che non è affatto così". L'attore ha recitato in Belcanto (serie in 8 episodi con Vittoria Puccini che ha visto Carmine Elia, che ha diretto la prima stagione di Mare Fuori, alla regia) e Carosello. Per il 26enne si prospetta una nuova sfida recitativa, sarà infatti protagonista della miniserie Morbo K in onda su Rai 1, una fiction "importante e di valore" si legge sull'account X Cinguetterai.

Di cosa parla la miniserie Rai "Morbo K"

La miniserie Rai che vedrà Giacomo Giorgio come protagonista racconterà del Morbo K, una malattia inventata nel 1943 dal primario Giovanni Borromeo del Fatebenefratelli per riuscire a salvare la vita di alcuni ebrei italiani durante le persecuzioni nazifasciste. Per il momento non sono state ancora diffusi ulteriori dettagli sul progetto.