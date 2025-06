video suggerito

Lino Guanciale e Levante marito e moglie nella serie su Matteo Messina Denaro, lui: "Grande compagna di lavoro" Sono in corso le riprese della miniserie di Rai1 "L'invisibile" che racconta l'arresto di Matteo Messina Denaro. Nel cast Lino Guanciale, Levante e Ninni Bruschetta.

A cura di Daniela Seclì

Lino Guanciale si prepara a tornare in TV. L'attore sarà il protagonista di una nuova miniserie targata Rai, intitolata L'invisibile. Ha parlato di questo progetto nel corso di un'intervista. Le riprese sono attualmente in corso tra Palermo e Roma. La trama della fiction racconta le indagini che portarono all'arresto di Matteo Messina Denaro. Lino Guanciale interpreta il Colonnello Lucio Arcidiacono, che riesce ad arrestare il latitante. Nel cast anche Ninni Bruschetta, Levante, Noemi Brando e Leo Gassmann. La trama è ispirata al libro "L'invisibile" di Giacomo Di Girolamo.

Cosa farà Lino Guanciale nella serie sull'arresto di Matteo Messina Denaro

Lino Guanciale, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato del ruolo che interpreterà nella serie L'invisibile. L'attore sarà il Colonnello Lucio Arcidiacono, impegnato nelle indagini su Matteo Messina Denaro (interpretato da Ninni Bruschetta, ndr). Sarà lui a riuscire ad arrestare il pericoloso latitante. La serie andrà in onda su Rai1. Accanto a lui ci sarà Levante, per cui Lino Guanciale ha speso parole cariche di stima.

Levante tra i protagonisti della serie L'invisibile: sarà la moglie di Arcidiacono

Lino Guanciale ha svelato che accanto a lui nella serie L'invisibile ci sarà anche Levante. La cantante interpreterà la moglie del colonnello Lucio Arcidiacono. L'attore ha detto di essere rimasto piacevolmente sorpreso dal talento che l'artista ha dimostrato di avere come attrice: "Il suo talento da attrice è stato una bellissima sorpresa, è una grande compagna di lavoro". Come riporta DavideMaggio.it, oltre a Lino Guanciale, Ninni Bruschetta e Levante, nel cast ci sono anche Noemi Brando e Leo Gassmann. La regia è di Michele Soavi. Gli attori sono attualmente sul set. Le location scelte per la miniserie sono tra Palermo e Roma.