Don Matteo 14 da giovedì 17 ottobre su Rai1: le anticipazioni e le prime foto della fiction con Raoul Bova Don Matteo 14 sta per arrivare su Rai1. Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Nino Frassica e tante new entry nelle nuove puntate. Le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Don Matteo 14 Fonte: Lux Vide

Per gli appassionati della serie tv Don Matteo l'attesa sta per finire. Presto arriveranno su Rai1 le puntate della quattordicesima stagione. Ricordiamo che inizialmente la messa in onda della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica era prevista per lo scorso aprile. Poi, è slittata all'autunno. La prima puntata sarà trasmessa da Rai1 giovedì 17 ottobre. Intanto, sono state diffuse le prime foto del dietro le quinte. Sul profilo social ufficiale della casa di produzione Lux Vide si legge:

“Capitano, ma lei ha capito che torniamo in onda dal 17 ottobre con Don Matteo 14?” In attesa della nuova imperdibile stagione, ecco qualche anticipazione per voi!

Don Matteo 14 a ottobre su Rai1, le prime foto del dietro le quinte

Nelle foto diffuse da Lux Vide, casa di produzione della serie Don Matteo, ci sono i protagonisti più amati della fiction e anche qualche new entry. Tra gli scatti, Maria Chiara Giannetta sconvolta nei panni di Anna Olivieri, Nino Frassica – nel ruolo del Maresciallo Cecchini – che chiacchiera con Eugenio Mastrandrea che porterà nella nuova serie il personaggio di Diego Martini. Ma anche Raoul Bova intento a dare indicazioni dietro le quinte.

Don Matteo 14, le anticipazioni sulla trama delle nuove puntate

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it dopo la tredicesima stagione, il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri aveva svelato l'evoluzione a cui pensava per il personaggio di Don Massimo:

Se c'è una cosa che Don Massimo ha di affine a Don Matteo è l'essere una sorta di angelo viaggiatore. Più che cambiare lui, è lui che cambia gli altri. Drammaturgicamente, sarà molto più importante pensare a coloro che staranno attorno a Don Massimo e quale sarà la sua missione nei confronti di queste persone.

Ma non è tutto. Nella quattordicesima stagione di Don Matteo ci saranno importanti sviluppi per la coppia composta dal capitano Anna Olivieri e Marco Nardi (Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ndr). I due compariranno per pochi episodi, poi il cerchio per loro si chiuderà. Ci sarà un nuovo capitano, Diego Martini, che ha un passato da spia nei Servizi Segreti. Apparentemente meticoloso e disciplinato, nasconde così la sua fragilità. Tra le new entry anche la PM Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger, ex di Diego Martini che quest'ultimo non ha mai dimenticato. Purtroppo per lui, Vittoria sta per sposare il fidanzato Egidio. Ovviamente il Maresciallo Cecchini non si tirerà indietro quando si tratterà di aiutare Diego a riconquistare Vittoria. Nella vicenda interverrà anche Giulia, interpretata da Federica Sabatini, sorellastra di Don Massimo. I rapporti tra Giulia e Massimo si sono interrotti da tempo, ma quando la donna avrà guai con la giustizia, il sacerdote la accoglierà in canonica.