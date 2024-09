video suggerito

Quando inizia Il Paradiso Delle Signore 9 a settembre: la data della prima puntata della nuova stagione Lunedì 9 settembre 2024, dalle 16 su Rai Uno, torna Il Paradiso Delle Signore con la nona stagione. Le nuove puntate della fiction televisiva vedranno l'ingresso di nuovi personaggi quali Odile, Mirella e Enrico. Ecco le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Manca poco per il ritorno in tv de Il Paradiso Delle Signore. La serie televisiva di Rai Uno, giunta alla nona stagione, tornerà in onda con la tradizionale messa in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 16, a partire da lunedì 9 settembre 2024. L'attività del grande magazzino di moda andrà avanti nonostante l'assenza del direttore Vittorio Conti: il cast della fiction, che vede Roberto Farnesi e Vanessa Gravina protagoisti, sarà arricchito con nuovi personaggi. Ecco tutte le anticipazioni.

Quando ritorna il Paradiso delle Signore 9

Il Paradiso Delle Signore torna in onda con la nona stagione da lunedì 9 settembre 2024, alle ore 16, su Rai Uno. La fiction televisiva è diventata un appuntamento fisso per gli italiani che ora sono curiosi di scoprire come si evolverà la trama.

La nuova stagione farà a meno di Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti (Vittorio Conti e Matilde Frigerio nella serie) ma vedrà l'ingresso nel cast di nuovi personaggi quali Odile di Sant’Erasmo (Arianna Amadei), Enrico Brancaccio (Thomas Santu), Mirella Vanni (Giulia Sangiorgi) e Giulia Furlan (Marta Mazzi).

Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle signore

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti sarà in fuga da Milano mentre Roberto Landi e Marcello Barbieri saranno pronti a dare nuovo lustro alle necessità dei clienti. Gian Lorenzo Botteri sarà il protagonista di un progetto creativo dedicato al pubblico giovanile, ma incontrerà parecchi ostacoli. Al piano vendite Irene gestirà le Veneri con la sua esperienza mentre Clara, assente per motivi legati al ciclismo, sarà sostituita da Mirella, una ragazza madre che non crede più negli uomini. A Villa Guarnieri arriverà Odile, figlia di Adelaide, che ha accettato di vivere a Milano per superare il dolore dovuto alla morte dei genitori adottivi.