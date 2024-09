video suggerito

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni della trama della nuova stagione in onda da lunedì 9 settembre Il Paradiso delle Signore 9 andrà in onda da lunedì 9 settembre alle ore 16:05 su Rai1. La nuova stagione sarà composta da 160 episodi. Nella trama le conseguenze della fuga di Vittorio Conti, l'amore contrastato tra Elvira e Salvatore, la figlia ritrovata di Adelaide, la rabbia di Umberto e tanti colpi di scena.

A cura di Daniela Seclì

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9

La serie tv Il Paradiso delle Signore 9 andrà in onda da lunedì 9 settembre alle ore 16:05 su Rai1. La nona stagione è composta da 160 nuovi episodi. Il 4 ottobre l'amatissima fiction taglierà il traguardo delle mille puntate. La trama si preannuncia ricca di capovolgimenti e colpi di scena: le conseguenze della fuga di Vittorio Conti, l'arrivo della figlia ritrovata di Adelaide, la rabbia di Umberto che vuole affossare il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni il Paradiso delle signore 9, la figlia ritrovata di Adelaide

La trama della nona stagione de Il Paradiso delle Signore

La trama della nona stagione de Il Paradiso delle signore in onda dal 9 settembre su Rai1. La narrazione avrà inizio dal 1965, precisamente nel mese di settembre. Le anticipazioni raccontano di un momento particolarmente intenso per Adelaide. Odile, la figlia ritrovata, ha raggiunto Villa Guarnieri perché ha finalmente deciso di provare a costruire un rapporto con la madre biologica. Per Odile, tuttavia, non sarà affatto facile adattarsi alla nuova vita. La donna troverà insostenibili i continui scontri tra la madre, Umberto, Tancredi e Marta. Umberto, infatti, continuerà a fare il possibile per riconquistare Adelaide. Tancredi esprimerà il suo astio e risentimento nei confronti di Vittorio Conti. Marta, invece, dovrà difendersi dall'accusa di avere aiutato Matilde e Vittorio a fuggire.

La fuga di Vittorio Conti, Alessandro Tersigni non ci sarà

Alessandro Tersigni non ci sarà, cosa succederà dopo la fuga di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni ha lasciato Il paradiso delle signore e il personaggio di Vittorio Conti. Ma come si ripercuoterà questa assenza sulla trama? Vittorio Conti sarà in fuga con Matilde. Intanto, Marcello Barbieri e Roberto Landi – in attesa del suo ritorno – si impegneranno per offrire ai clienti interessanti novità. Un ruolo chiave per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda sarà affidato a Gian Lorenzo Botteri, che curerà la nuova collezione pensata per le donne. Dovrà competere con le creazioni della stilista Giulia Furlan. Tancredi e Umberto continueranno a fare di tutto per mettere in difficoltà il Paradiso delle Signore. Con il loro odio, tuttavia, rischieranno di svelare la verità sull'affare Hofer portando alla distruzione della famiglia Guarnieri/Sant'Erasmo. Intanto, tra le veneri arriva una nuova commessa Mirella, interpretata da Giulia Sangiorgi. È una ragazza madre che è ormai disillusa nei confronti dell'amore e degli uomini in generale.

Gli amori della nona stagione de Il paradiso delle signore

L'amore contrastato tra Elvira e Salvatore

Agata e Delia continueranno a vivere delusioni d'amore. Elvira e Salvatore Amato, invece, sono più innamorati che mai. Per loro, tuttavia, il cammino sarà in salita. Il padre di lui non tollera che il figlio abbia una relazione con una meridionale. Alfredo è reduce dalla fine della relazione con Irene. Matteo e Maria sono prossimi alle nozze, Ciro tuttavia è preoccupato per la figlia che vive in Francia. Concetta l'aiuterà a ritrovare la serenità.