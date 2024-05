Alessandro Tersigni lascia il Paradiso delle signore e Vittorio Conti: “Nella nona stagione non ci sarò”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 3 maggio è andata in onda l'ultima puntata dell'ottava stagione del Paradiso delle signore. Gli spettatori, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo. La nona stagione si farà. Nella giornata di ieri, tuttavia, c'è stato un annuncio importante che riguarda il futuro della serie di Rai1. Alessandro Tersigni ha fatto sapere che non tornerà a essere Vittorio Conti. Nella prossima stagione, l'attore non ci sarà.

Alessandro Tersigni non sarà più Vittorio Conti ne Il paradiso delle signore

Alessandro Tersigni interpreta il personaggio Vittorio Conti nella serie Il Paradiso delle Signore sin dal 2015. L'attore è stato ospite del programma di Alberto Matano, La vita in diretta, nella puntata trasmessa venerdì 3 maggio. Ha commentato la lunga esperienza sul set:

È stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno a occhi aperti. È stata un'esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime, che mi hanno portato a essere amato dal grande pubblico italiano. Non solo, la serie è venduta in 70 Paesi nel mondo, quindi è una cosa straordinaria. Oggi c'è stata l'ultima puntata. Il personaggio è andato via. Vittorio Conti è fuggito con la sua amata Matilde.

Perché Alessandro Tersigni ha deciso di lasciare il ruolo di Vittorio Conti

Alessandro Tersigni ha ringraziato gli spettatori che spesso si sono presi la briga di creare pagine a lui dedicate, poi ha spiegato il motivo che lo ha spinto a prendere la decisione di abbandonare i panni di Vittorio Conti almeno per il momento:

Abbiamo fatto tante cose insieme a Vittorio (Conti, il suo personaggio, ndr). Abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, per dare la possibilità agli altri attori di continuare il Paradiso delle signore perché è una fiction bellissima, ma anche per non eccedere, per non arrivare a non raccontare niente. Ho preso la decisione di allontanarmi almeno per una stagione, che è la prossima.

Dunque, nella nona stagione de Il paradiso delle signore, Alessandro Tersigni non ci sarà.