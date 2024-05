video suggerito

Il paradiso delle signore 9 si farà, quando andrà in onda e le anticipazioni: il destino di Matilde Si conclude oggi l’ottava edizione de Il paradiso delle signore, la serie tv di Rai1 con Roberto Farnesi, Piero Masotti, Alessandro Tersigni, Gloria Radulescu, Vanessa Gravina, Pietro Genuardi, Chiara Russo e tanti altri. Ma la nona stagione è già stata confermata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Si conclude con il gran finale in onda oggi venerdì 3 maggio l’ottava stagione de Il paradiso delle signore, la serie tv di Rai1 con Roberto Farnesi, Piero Masotti, Alessandro Tersigni, Gloria Radulescu, Chiara Russo e tanti altri. I fan della fiction assisteranno oggi all’episodio conclusivo previsto per questo ciclo di puntate consapevoli del fatto che non si tratterà di un addio: la nona stagione è già stata confermata e andrà in onda per tutta la stagione televisiva 2024/2025. Stando alle più recenti indiscrezioni, le riprese della nona stagione de Il paradiso delle signore dovrebbero cominciare a fine maggio e proseguire per l’intera estate. Le puntate già registrate andranno in onda a partire dalla seconda settimana di settembre, presumibilmente da lunedì 9. Ad andare in onda saranno un totale di 160 episodi che racconteranno l’arco narrativo che andrà dal 1965 al 1966. La nuova stagione chiarirà cosa riserverà a Matilde il futuro dopo il tentativo di arresto per adulterio scaturito dall’accusa di Tancredi. Racconterà inoltre cosa accadrà a Salvatore ed Elvira dopo la decisione di vivere il loro amore alla luce del sole, e il futuro sentimentale di Flora e Umberto dopo la decisione della donna di interrompere la loro storia.

Quando inizia il Paradiso delle signore 9: la data della prima puntata

La prima puntata della nona stagione de Il paradiso delle signore dovrebbe andare in onda lunedì 9 settembre 2024. Per quanto riguarda il cast, sarebbero previste – come di consueto – una serie di new entry ma i personaggi storici come Umberto (Roberto Farnesi), Adelaide (Vanessa Gravina), Matilde (Chiara Baschetti), Roberto (Filippo Scarafia), Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi) dovrebbero restare centrali.

Le anticipazioni della trama de Il paradiso delle signore 9

Se Roberto Farnesi e Piero Masotti hanno già rivelato attraverso i propri canali social che cominceranno a breve a girare gli episodi della nuova stagione – confermando di fatto la loro presenza – esistono diversi altri attori che non hanno ancora confermato la propria partecipazione. Alessandro Tersigni, ad esempio, ha rivelato nel corso di diverse recenti interviste di essere stanco del suo ruolo (Vittorio Conti) e di temere di non avere più nulla da dire. In bilico anche la partecipazione di Maria Puglisi (Chiara Russo) dopo la partenza della giovane stilista per la Francia.