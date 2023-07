Don Matteo 14, annunciato il nuovo Capitano dei Carabinieri accanto a Raoul Bova Il nuovo Capitano dei Carabinieri della serie si chiama Diego Martini e sarà interpretato da Eugenio Mastandrea, già noto soprattutto al pubblico internazionale.

La produzione di Don Matteo si arricchisce di un nuovo protagonista: il nuovo Capitano dei Carabinieri. Il personaggio si chiama Diego Martini e a interpretarlo sarà l'attore Eugenio Mastandrea, che affiancherà il Don Massimo di Raoul Bova nella quattordicesima stagione della serie, la seconda senza Terence Hill. La quattordicesima stagione di Don Matteo sarà composta da 10 puntate da 100 minuti, e la data d'uscita è prevista a per la primavera 2024. La regia sarà ancora di Riccardo Donna e Francesco Vicario.

L'annuncio di Lux Vide

L'annuncio alla stampa attraverso un post sui social ufficiali della produzione Lux Vide, gruppo Fremantle: "Benvenuto Diego Martini! 👮‍♂️Siamo felici di annunciarvi che @eugeniomastrandrea entra a far parte del cast di #DonMatteo14 nel ruolo del nuovo Capitano dei Carabinieri. E a fare gli onori di casa non poteva che essere Don Massimo!". Per l'attore, è il secondo grande progetto televisivo italiano dopo una carriera, cominciata da giovanissimo al cinema, che lo ha portato soprattutto a girare in produzioni internazionali, grazie all'ottima padronanza dell'inglese e dello spagnolo.

Chi è Eugenio Mastandrea

Eugenio Mastandrea è nato a Roma, di madrelingua italiano e spagnolo, diplomato presso l’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. Ha esordito giovanissimo nel film di Stefano Sollima, "A.C.A.B.". È stato il protagonista maschile della serie Netflix "From Scratch", affiancando Zoe Saldana. È stato il protagonista della serie Rai "La fuggitiva", record di ascolti della primavera del 2021. A teatro, ha preso parte agli allestimenti di Robert Wilson ("Hamlet Machine") e Emma Dante ("Le baccanti"). Presto lo vedremo in un film internazionale molto atteso: il terzo capitolo della saga di Equalizer, per la regia di Antoine Fuqua con Denzel Washington e Dakota Fanning.