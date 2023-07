Relax per Raoul Bova dopo le riprese di Don Matteo, si rilassa con Rocio Morales e le figlie Raoul Bova in vacanza con la famiglia. Il settimanale Chi ha fotografato l’attore mentre si concede qualche giorno di relax insieme alla compagna Rocio Munoz Morales e alle figlie Luna e Alma: prima una cena tutti e quattro insieme, poi una giornata a bordo di uno yacht.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Vacanze di famiglia per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Tra una ripresa e l'altra della nuova stagione di Don Matteo, l'attore si concede un pò di relax sul litorale romano, con la compagna e le figlie Luna e Alma. A paparazzarlo il settimanale Chi.

Le foto della vacanza di famiglia di Raoul Bova

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, Raoul Bova ha approfittato della pausa dalle riprese di Don Matteo per concedersi qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia. Con l'attore, infatti, ci sono la compagna Rocio Munoz Morales e le loro figlie, le piccole Luna e Alma.

La famiglia è stata avvistata prima durante una cena in un ristorante del centro storico di San Felice al Circeo, poi durante una giornata passata a bordo di uno yacht di amici. La coppia appare più affiatata che mai, complice e innamorata. E anche con le figlie si è creato un ottimo rapporto, tanto che tutti e quattro si godono del tempo insieme.

Il rapporto tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

"Io e Rocio ci capiamo molto, abbiamo una grande stima e un grande amore". Così l'attore di Don Matteo aveva descritto, non molto tempo fa, il rapporto con la compagna. Raoul Bova e Rocio sono diventati ufficialmente una coppia nel 2013 e dopo due anni, nel 2015, sono diventati genitori prima della piccola Luna e poi di Alma. Il loro amore continua ancora oggi a gonfie vele, nonostante le continue voci di crisi, sempre smentite e infondate.

I due hanno costruito la loro famiglia e un rapporto solido e duraturo, anche se ad oggi non sono ancora convolati a nozze e diventati ufficialmente marito e moglie. Morales, a sua volta attrice, è spesso impegnata sul set per nuovi progetti, così come Bova, ma entrambi cercano di ritagliarsi del tempo da passare insieme e con la famiglia.