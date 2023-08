Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri innamorati, festeggiano il compleanno di lei in vacanza Barbara Berlusconi, terza figlia del Cavaliere, e il compagno Lorenzo Guerrieri si concedono una romantica vacanza in occasione del compleanno di lei. Insieme da 10 anni, i due si godono qualche giorno di relax in Sardegna e, paparazzati dal settimanale Chi, appaiono più complici e innamorati che mai.

A cura di Elisabetta Murina

Vacanze in Sardegna anche per Barbara Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri. Insieme da 10 anni, i due si sono concessi qualche giorno di relax in Costa Smeralda, in occasione del compleanno di lei. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi e appaiono più innamorati che mai.

Le foto di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Gli scatti mostrano Barbara Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri durante una vacanza in Sardegna, nello specifico nella spiaggia di Liscia Vacca. I due hanno deciso di fare tappa in terra sarda per concedersi qualche giorno di relax e anche per un'occasione speciale: il compleanno di lei, terzogenita di Silvio Berlusconi, che il 30 luglio scorso ha compiuto 39 anni.

I due si baciano, scherzano e ridono in acqua e sulla riva, apparendo complici e innamorati come il primo giorno. Il loro rapporto è iniziato nel 2013, quando Barbara Berlusconi era ai vertici del Milan. Il primo incontro è avvenuto in un locale di Monza, dove Lorenzo Guerrieri lavorava ed era socio per mantenersi gli studi in Economia. Da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno avuto tre figli, Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto.

La vita sentimentale di Barbara Berlusconi e l'amore con Lorenzo

Barbara Berlusconi è la terzogenita di Silvio Berlusconi e la prima figlia nata dal matrimonio tra il Cavaliere e Veronica Lario. Trentanove anni appena compiuti, laureata in Filosofia, è amministratrice del gruppo H14 Spa, insieme ai fratelli Eleonora e Luigi. La società rappresenta il 21,4% di Mediaset. Per quanto riguarda la sua vita privata , è diventata madre cinque volte, di cinque figli maschi. I primi due, Alessandro e Edoardo, sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza. Gli altri tre invece, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, sono frutto dell'amore con l'attuale compagno Lorenzo Guerrieri, a cui è legata da dieci anni.